المركزية تويوتا” تُحيي مسار أوف سكيب مجدّدًا بفعالية تجمع عُشّاق سيارات الدفع الرباعي من الشباب والعائلات

عمّان، آب 2022: أعادت “المركزية تويوتا” إحياء مسار “أوف سكيب OffScape” بإقامة فعالية جديدة ومشوّقة جمعت عُشّاق سيّارات الدفع الرباعي ومُلّاك هذه الفئة من السيارات من علامة تويوتا وغيرها يوم الجمعة 5 آب 2022 في “حلبة منجا الدولية”.

منذ افتتاح مسار “أوف سكيب”، تهتم “المركزية تويوتا” بإقامة فعاليات تتيح لعُشاق سيارات الدفع الرباعي قيادة سياراتهم على هذا المسار والاستمتاع بالأجواء الحماسية والمشوّقة. وتضمنت الفعالية هذا العام أيضًا أنشطة أخرى متنوعة تُناسب المشاركين على اختلافهم؛ شبابًا وعائلات.

تُعزّز “المركزية تويوتا” من خلال فعالياتها في مسار “أوف سكيب” علاقتها بعملائها، وتؤكّد على مكانتهم بوصفهم جزءًا من عائلتها الكبيرة، وحرصها الدائم على تزويدهم بأنشطة متنوعة تنمّي ثقتهم بقوة العلامة التجارية من تجربتهم الشخصية وسط أجواءٍ من الترفيه، فضلًا عن كون هذا المسار وُجهة فريدة جاذبة لهذا النوع من الأنشطة في الأردن.