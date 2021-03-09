“المركزية لكزس” تطلق عرضا حصريا بمناسبة عيد الأم

عمان- احتفالًا بعيد الأم، تقدم “المركزية لكزس” لمحبي السيارات عرضًا جديدًا رائعًا على واحدا من موديلات لكزس الأكثر رواجًا؛ لكزس RX. تتوفر السيارة ذات المقاعد السبعة الآن بسعر 58,000 دينار أردني -بدفعة أولى 50 %، وتمويل 50 % من الشركة، وبفائدة 0 % (تطبق الشروط والأحكام).

ترحب “المركزية لكزس” بالجميع في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد حول أحدث عروضها، والذي سيستمر حتى يوم الأحد 21 آذار (مارس) 2021.

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