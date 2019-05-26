“المركزية للتجارة والمركبات” تحتفي بفريق عملها المميز

عمّان- ككل عام، احتفت “الشركة المركزية للتجارة والمركبات”، الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” و”لكزس” و”بايك” وشاحنات “هينو” في الأردن، بفريق عملها ضمن فعاليتها السنوية الداخلية، والتي تزامنت هذا العام مع شهر رمضان المبارك وأقيمت في 25 أيار الحالي؛ لتكون بمثابة تقدير لأعضاء هذا الفريق الذين تعدهم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تميزها بجهودهم وعملهم الدؤوب.

“التحسين المستمر، أو مبدأ “Kaizen” الياباني الذي نتخذه شعاراً لنا، لن يتحقق سوى من داخل “المركزية”؛ بجهود ودور كل فرد من أفراد فريقنا. لذا، فإن فعاليتنا السنوية – التي تجمع أكثر من 300 موظف في مكان واحد – هي فرصة لنا لنعبر عن مدى تقديرنا لهذا الفريق ودعمنا له خطوة بخطوة، كما أنها وسيلة لهم للتقرب من بعضهم البعض وقضاء أوقات ممتعة سوية، ليتمكنوا من العودة للعمل بروح وطاقة إيجابية”. هذا ما قاله نديم حداد، المدير العام للشركة، بهذه المناسبة.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت على حلبة مانجا الدولية كلمة من رئيس الشركة، جورج حداد، شارك فيها الموظفون والموظفات آخر إنجازات “المركزية” وتطلعاتها المستقبلية، وكلمة أخرى من نديم حداد، عبّر فيها عن تقديره البالغ لكل فرد منهم. وبعيداً عن أجواء العمل، قضى الحضور وقتاً ممتعاً معا، حيث تناولوا إفطاراً جماعياً وشاركوا بمجموعة من الأنشطة الهادفة لتعزيز روح الفريق بينهم، وتم توزيع الهدايا التذكارية عليهم بنهاية الفعالية.