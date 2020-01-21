المركزية هينو” تكرم عملاءها وسائقيها من أصدقاء البيئة



عمان- بهدف الاحتفاء بعملائها المميزين وعدد من سائقي شاحناتها، أقامت “المركزية هينو” حفلا خاصا يوم الإثنين 20 كانون الثاني 2020 في معرضها بشارع مكة المكرمة في العاصمة عمان. وللعام الثالث على التوالي، كرمت “المركزية هينو” مجموعة من عملائها الحاليين والمستقبليين وسائقي شاحنات هينو من أصدقاء البيئة بمشاركة 30 شركة، حيث سلمتهم دروعا وشهادات تقدير. وخلال الاحتفالية قدم فارس زيدان، المدير العام للشركة، عرضا حول تاريخ “هينو”، ومواصفات الأسطول المتاح، وخدمات الدعم المتكامل التي تقدمها لعملائها في الأردن.

وتعد “المركزية” الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” و”لكزس” و”بايك” وشاحنات “هينو” في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، ولديها خمسة وكلاء منتشرين في المملكة. وتهدف “المركزية” إلى أن تكون شريكاً مدى الحياة للأردنيين، وخاصة الشباب، الذين ينعكس نموهم ونجاحهم إيجابياً على الشركة. وبالتالي، فإن بناء برنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والنهج الاستراتيجي الذي يقوم على المجتمع هو ما يجعل “المركزية” أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.

ويجسد شعار “العميل أولاً” جوهر فلسفة شركة “هينو” العالمية. وبوصفها الوكيل الحصري لشاحنات “هينو” في الأردن، تسعى “المركزية” إلى توفير كل ما يحتاجه العملاء من منتجات وخدمات وحلول صُممت خصيصاً لتلبي مختلف متطلبات أعمالهم، حيث تم تصميم شاحنات “هينو” لتكون شريك الأعمال الحيوي؛ إذ تشتمل على قدرات هائلة جعلتها الخيار المفضل الذي يلبي احتياجات العملاء ومتطلباتهم في مختلف أنحاء العالم. وتلتزم شاحنات “هينو” بأعلى معايير الجودة والمتانة والاعتمادية، وتتميز بسهولة التشغيل، والاقتصاد في استهلاك الوقود بطريقة تراعي المسؤولية البيئية، والعمل في أصعب البيئات وظروف الاستخدام، إلى جانب احتوائها على أحدث تجهيزات السلامة والأمان.