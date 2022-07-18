المركزي: ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية إلى 16.778 مليار دولار

ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بما فيه من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بنسبة 8%، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الاحتياطي نحو 16.778 مليار دولار في هذه الفترة، (ما يعادل 11.895 مليار دينار)، مقارنة بـ 15.529 مليون دولار تقريبا، (ما يعادل 11.010 مليار دينار)، إلا إنه هبط على المستوى الشهري مقارنة بنهاية شهر أيار/مايو بنحو 891 مليون دولار، إذ كان 17.668 مليار دولار، (ما يعادل 12.527 مليار دينار).

وارتفعت في الوقت ذاته، قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي، بنسبة 13%، لتصل إلى 2.828 مليار دينار، من خلال 2.196 أونصة، التي بلغت 2.504 مليار دينار، من خلال 2.006 أونصة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فإن احتياطي العملات الأجنبية، يكفي مستوردات المملكة، مدة تصل إلى 8.7 أشهر، مقارنة مع 8.3 أشهر، في النصف الأول من العام الماضي.