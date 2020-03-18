“المركزي”: اقتصار عمل البنوك على الإيداعات والتجارة الخارجية

عمان-الغد- يوضح البنك المركزي أنه ولسلامة العاملين في البنوك وعملائها بأن الخدمات المصرفية الملحّة تقتصر على خدمة الإيداعات النقدية وإيداع الشيكات وعمليات التجارة الخارجية والتي يتوجب على البنوك تقديمها طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس خلال فترة التعطل من 19/3/2020 ولغاية 31/3/2020، وذلك في الفروع التي قامت بتحديدها لتقديم تلك الخدمات من خلالها. على ان يكون دوام هذه الفروع من الساعة 10:00صباحًا ولغاية الساعة 2:00 بعد الظهر.

كما تستمر البنوك، وكالمعتاد، بتقديم الخدمات المصرفية الالكترونية وكذلك ادامة عمل مراكز الخدمة الهاتفية للعملاء.

كما سيستمر البنك المركزي بتقديم كافة الخدمات المصرفية المساندة للبنوك.