أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“المركزي”: اقتصار عمل البنوك على الإيداعات والتجارة الخارجية

منذ 35 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- يوضح البنك المركزي أنه ولسلامة العاملين في البنوك وعملائها بأن الخدمات المصرفية الملحّة تقتصر على خدمة الإيداعات النقدية وإيداع الشيكات وعمليات التجارة الخارجية والتي يتوجب على البنوك تقديمها طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس خلال فترة التعطل من 19/3/2020 ولغاية 31/3/2020، وذلك في الفروع التي قامت بتحديدها لتقديم تلك الخدمات من خلالها. على ان يكون دوام هذه الفروع من الساعة 10:00صباحًا ولغاية الساعة 2:00 بعد الظهر.

كما تستمر البنوك، وكالمعتاد، بتقديم الخدمات المصرفية الالكترونية وكذلك ادامة عمل مراكز الخدمة الهاتفية للعملاء.
كما سيستمر البنك المركزي بتقديم كافة الخدمات المصرفية المساندة للبنوك.

مقالات ذات صلة

إيقاف أحد العاملين في صيدلية لتلاعبه بأسعار الكمامات ومواد التعقيم

منذ 37 ثانية

منخفض من الخميس حتى السبت محمل بالأمطار والثلوج على المرتفعات

منذ 17 دقيقة
وزير العمل نضال البطاينة

وزير العمل ينفذ زيارات مفاجأة على المنشآت ويغلق مطبعة تعمل خلال العطلة

منذ 20 دقيقة

قرار مرتقب بتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي لثلاثة أشهر

منذ 33 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock