المركزي: تأجيل أقساط البنوك لشهر أيار الجاري

عمان – الغد – قال نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس أن 400 ألف مقترض من البنوك استفادوا من تأجيل أقساط المقترضين لشهري نيسان وآذار الماضيين، بقيمة إجمالية تقدر بمليار دينار، معلنا في الوقت نفسه عن تأجيل أقساط القروض لشهر أيار الجاري، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وأضاف في تصريحات له، خلال الإيجاز الصحفي، اليوم الخميس، أن 3150 شركة تقدّمت للحصول على التمويل من برنامج تمويل البنك المركزي، وتمت الموافقة على 715 منها.

وأضاف أن البنوك قامت بـ”تخفيض الفوائد على الأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة بما مقداره 1.5% منذ بداية شهر أيار/مايو، واستفاد من هذا التخفيض على الأقل 270 ألف مقترض، مما سيخفف الأعباء على هؤلاء المقترضين”.