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المركزي: لا زيادة على أسعار إصدار دفاتر الشيكات

منذ ساعتين
مبنى البنك المركزي الأردني -(أرشيفية)

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عمان- أصدر البنك المركزي الأردني تعميما للبنوك العاملة في المملكة بعدم زيادة رسوم اصدار دفاتر الشيكات.

وقال المركزي في بيان أصدره اليوم الأربعاء أنه قد وردت ملاحظات بخصوص قيام بعض البنوك بزيادة رسوم اصدار دفاتر الشيكات على العملاء وذلك لتغطية عمولة خدمة تقاص الشيكات.

وأضاف أنه تم “التأكيد على البنوك بموجب بلاغ أصدره اليهم بعدم زيادة رسوم اصدار دفاتر الشيكات”.

وكان عدد من البنوك قد بعث برسائل نصية إلى العملاء تفيد بأنه “تم رفع أسعار إصدار دفاتر الشيكات لتغطية العمولة الجديدة المفروضة على شيكات المقاصة اعتبارا من 1/7/2019.-(بترا)

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