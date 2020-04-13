المركزي: للمواطن الحق بفتح المحافظ الإلكترونية لدى أي مزود خدمة

عمان– أكد البنك المركزي أن أي مواطن يمتلك محفظة إلكترونية وكان من المستفيدين من الدعم الحكومي فيحق له تحويل قيمة هذا الدعم لحساب محفظته بغض النظر عن مزود الخدمة لديه أو الاشتراط بفتح محفظة إلكترونية لدى مزود خدمة محدد دون غيره.

ويأتي هذا الاجراء لاحقاً لإجراءات البنك المركزي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومنها تعزيز فتح المحافظ الإلكترونية للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال، وفي ضوء المبادرات والخدمات الحكومية التي يتم السعي لتقديمها للمواطنين في الوقت الحالي بالاعتماد على المحافظ الإلكترونية مثل صرف دعم المعونة الوطنية ودعم الخبز وغيرها.

يشار إلى أن مزودي الخدمة المرخصين من البنك المركزي الذين يمكن للمواطن فتح المحافظ الإلكترونية لدى أي منهم، هم زين كاش، دينارك، أية بي، المحفظة الوطنية، أورنج موني، قدها، محفظتي.

بترا