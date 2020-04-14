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“المركزي” يتوسع بدعم الشركات المشمولة ببرنامجه لمواجهة كورونا

منذ 19 دقيقة
مبنى البنك المركزي الأردني-(من المصدر)

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عمان – قرر البنك المركزي توسعة عدد الشركات المشمولة ضمن برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار، لمواجهة ازمة كورونا، بشمول الشركات التي توظف 200 عامل بدلا من 100 عامل ويقل مجموع موجوداتها او مبيعاتها عن 5 ملايين دينار بدلا من 3 ملايين دينار.
وتوقع المركزي نتيجة لهذا القرار، توفير التمويل اللازم لمزيد من الشركات التي تأثرت أعمالها نتيجة لهذه الأزمة والحفاظ على الأيدي العاملة لديهم. ويأتي قرار المركزي، تسهيلاً على الشركات المتأثرة بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا COVID-19 على الاقتصاد الوطني، بهدف تمكين المزيد من الشركات من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالهم والحفاظ على الأيدي العاملة لديهم.
بترا

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