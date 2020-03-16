“المركزي”: يجب عدم تحميل العملاء عمولات السحب من أجهزة الصراف الآلي

عمان – عمم البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، إلى كافة البنوك العاملة في المملكة وشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، عدم تحميل العملاء أية عمولات مقابل إجراء عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، على أن يتحمل مصدر البطاقة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ويأتي هذه القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة آثار فيروس الكورونا، وحرصا من البنك للمحافظة على صحة المواطنين بالحد من انتشار وتفشي الفيروس بينهم واستمرار توفير خدمات الدفع الالكتروني، وتوفير احتياجات العملاء بأقل عمولات ممكنة. -(بترا)