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المركزي يخفض أسعار الفائدة

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و75 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة اعتباراً من يوم الثلاثاء 17/3/2020، وكما يلي:

1. تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من (4.50%) إلى (3.50%) سنوياً.

2. تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من (4.25%) إلى (3.25%) سنوياً.

3. تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي “CBJ Main Rate” من (3.50%) إلى (2.50%) سنوياً.

4. تخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من (2.75%) إلى (2.00%) سنوياً.

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