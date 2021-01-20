“المركزي” يسمح للبنوك بتوزيع أرباح بحد أقصى 12 %

عمان – الغد – أصدر البنك المركزي أمس تعميما سمح بموجبه للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها في ضوء نتائجها المالية لعام 2020 على ألا تزيد نسبة التوزيع عن 12 % من رأس المال.

وقد أشار البنك المركزي في تعميمه إلى أن هذا القرار قد اتخذ في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية. ويهدف تعزيز هذه الملاءة فقد تقرر ألا تزيد نسبة التوزيعات عن 12 % من رأس المال المدفوع للبنك.

يشار إلى أن البنك المركزي قد أصدر أوامر للبنوك العام الماضي بعدم السماح بتوزيع ارباح نقدية لتعزيز ملاءتها في ضوء المخاطر التي قد تخلقها جائحة كورونا.

وقد أشار التعيم إلى أن قرار توزيع الأرباح خاضع لموافقة البنك المركزي على البيانات المالية المعتمدة من مجلس إدارة البنك ومدقق حساباته كما تنص على ذلك التشريعات القائمة.