“المركزي” يطلق برنامجا لتنفيذ اعمال خارج المملكة بـ100 مليون دينار

عمان-الغد- وقع البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض اتفاقية سلفة خاصة بقيمة (100) مليون دينار أمس في مقر البنك لاستحداث برنامج اصدار الكفالات للمتعاقدين لتنفيذ اعمال خارج المملكة.

وبين محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ، ان توفير المخصصات اللازمة لاستحداث هذا البرنامج يأتي مواصلة لجهود البنك المركزي في دعم القطاعات الانتاجية المختلفة تشجيعاً للنمو الاقتصادي. حيث وفر البنك المركزي خطوط ائتمان متعددة بأسعار فائدة تفضيلية لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات. وأنشأ بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة شركة الصندوق الأردني للريادة.

إلى جانب توفير المخصصات المالية اللازمة لبرنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة. كما وقدم البنك المركزي سابقاً سلفة مالية خاصة للشركة الاردنية لضمان القروض لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات السلعية لتعزيز القدرة التأمينية للصادرات الوطنية وتمكينها من الدخول الى اسواق جديدة . ومكنت مبادرة البنك المركزي الشركة من مضاعفة حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات. ويأتي برنامج دعم الكفالات البنكية مكملا لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات حيث سيعزز فرص الصادرات الخدمية بأشكالها المختلفة والتي يتميز بها القطاع الخاص الاردني خاصة اعمال المقاولات الانشائية والاعمال الاستشارية الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وسيوفر لها البرنامج فرص تنافسية افضل في الاسواق المجاورة خاصة مع بوادر الاستقرار الامني التي تشهدها دول الجوار. ويتيح البرنامج لشركات المقاولات الاردنية على وجه الخصوص فرصاً أفضل للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار في دول الجوار والاستفادة من اعمال العطاءات المرتقبة خلال المرحلة القادمة.

من جانبه أوضح مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض د.محمد الجعفري أنه سيتم تنفيذ البرنامج من خلال البنوك العاملة في المملكة. وبموجب هذا البرنامج الجديد تشارك الشركة الأردنية لضمان القروض في تحمل مخاطر اصدار الكفالات الخارجية لصالح المتعاقدين الاردنيين بنسبة تصل الى 50 % من قيمة هذه الكفالات.

ويغطي البرنامج جميع انواع الكفالات الخارجية لاعمال المقاولات الانشائية

(كفالات دخول العطاءات ، كفالات الدفعة المقدمة ، كفالات حسن التنفيذ و كفالات الصيانة ) والاعمال الفنية الاستشارية الهندسية والخدمات المقدمة في الخارج بما في ذلك أعمال البرمجيات تكنولوجيا المعلومات وأي أعمال لمتعاقدين أردنيين تنفذ خارج المملكة.

وسيتم العمل بهذا البرنامج من خلال إعداد اتفاقيات خاصة مع البنوك بحيث تحدد الشروط العامة والشروط الخاصة للتشارك في عملية اصدار الكفالات، وتتحمل البنوك المحلية المشاركة في البرنامج مسؤولية اصدار الكفالة و فق قناعاتها المهنية وشروطها الفنية ومتطلباتها الائتمانية.