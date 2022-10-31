“المركزي” يمنع شركات تأمين المركبات المتعثرة من إصدار وثائق

قالت رئيس قسم الامتثال والتشريعات في البنك المركزي رويدا الجزازي إن البنك المركزي منع شركات تأمين المركبات المتعثرة من إصدار وثائق جديدة لحين تصويب أوضاعها.

وأضافت الجزازي في حديثها لإذاعة الأمن العام، صباح اليوم الاثنين، أن شركات التأمين المتعثرة خرجت من نظام الاتحاد الأردني للتأمين ولا وجود لاسمها أثناء تجديد ترخيص المركبات.

وتابعت: المتضرر من مؤمن لدى شركات التأمين المتعثرة يراجع الشركة المصفية وتسجل له المطالبة ويتم تعويضه وفقاً لإجراءات التصفية.

وأشارت إلى أن انتهاء آخر وثيقة تأمين في الشركات المتعثرة في شهر شباط/ فبراير، وباستطاعة أي شخص مراجعة الشركة المصفية حالا لاسترداد المبلغ المتبقي من تأمين المركبة والانتقال لشركة تأمين أخرى.