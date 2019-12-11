“المركز الإسلامي” تنفذ جولات ميدانية ضمن حملة الشتاء



عمان-ضمن حملة الشتاء أطلقت جمعية المركز الإسلامي فعالياتها الخيرية ، بهدف تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة، في أكثر من محافظة،

وقال رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات أن حملة الشتاء تستهدف من يعانون من صعوبة في توفير احتياجاتهم الموسمية في فصل الشتاء، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل ضمن أهداف التمكين المجتمعي للوصول إلى كافة المناطق ذات الاحتياجات من خلال مراكز الخدمات المجتمعية التابعة للجمعية الـ 63 والمنتشرة في مختلف محافظات ومدن وقرى المملكة.

وأوضح مدير دائرة الرعاية الاجتماعية عبد القادر كفاوين أن الحملة في المريغة ومعان وبصيرة والطفيلة والشوبك ووادي موسى شملت 200 أسر فقيرة محتاجة

قدمت لها حرامات ودفايات كاز ومواد غذائية مقدمة من اصحاب الخير في بلدنا المعطاء.

ولفت الكفاوين إلى أن الجولة الثانية ستوزع فيها احذية وملابس محمولة في حاوية سعة (40) قدما في مناطق الوسطية والنعيمة وايدون وجرش والمعراض وعجلون والمزار الشمالي وجديتا والشونة الشمالية واربد؛ لسد جزء من احتياجات المعوزين في تلك المناطق.