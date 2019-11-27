“المركز الإسلامي” توقع اتفاقيات مع 3 شركات

عمان- وقعت جمعية المركز الإسلامي الخيرية ثلاث اتفاقيات مع شركات كبرى بهدف تزويد وتجهيز وتركيب أجهزة المبنى الجديد للمستشفى الاسلامي في العقبة.

وقد وقع الدكتور جميل الدهيسات رئيس الجمعية اتفاقية تعاون مع الشركة الفيصلية للأنظمة الطبية لشراء وتجهيز وتوريد وتركيب أجهزة طبية بقيمة مليوني دينار و 150 الف دينار. كما وقع اتفاقية ثانية مع شركة المدينة للصناعات الهندسية عابدين لشراء وتجهيز وتركيب وتشغيل المطابخ في المستشفى بقيمة 113 الف و400 دينار. وكانت الاتفاقية الثالثة مع الشركة الأهلية للتجهيزات الفندقية لشراء وتجهيز وتركيب المفاصل وأجهزتها بقيمة 78 الف و 664 دينار.

وقال الدكتور جميل الدهيسات رئيس الجمعية إن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لأعمال التطوير التي بدأتها الجمعية في المستشفى الاسلامي في العقبة ابتداء من البناء الجديد للمستشفى وانتهاء بأعمال تزويد وتركيب الأجهزة الطبية المختلفة والمعدات الخدمية المختلفة.

وأشار إلى أن الجمعية معنية بتطوير قطاعها الصحي والتوسع فيه بحيث يشكل المستشفى في العقبة لبنة جديدة في الخدمات الصحية التي تقدمها للمجتمع باهتمام بالغ في جودة الخدمات الصحية وكفاءتها.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل في القطاع الصحي من خلال المستشفى الاسلامي بفرعيه الرئيسي في عمان وفرع العقبة، ومن خلال 17 مركزا صحيا.