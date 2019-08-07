شركات وأعمال

المركز الثاني لـ”الزيتونة الأردنية” في مسابقة للبحث العلمي في مصر

منذ ساعة واحدة
جامعة الزيتونة

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عمان- حصل طلاب كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية على المركز الثاني في مسابقة “أفضل بحث علمي في مجال الصيدلة لموسم التبادل الطلابي صيف 2018-2019 في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية. وتناول البحث المعنون بـ”النهج المتبع لتعديل مركب البيوغليتازون” دراسة أحد أهم التأثيرات الجانبية له، وهو تكون سرطان المثانة، وتناولت الفكرة دراسة التركيب الكيميائي والمجموعات الوظيفية للمركب والقيام بالتعديل على إحدى المجموعات الوظيفية لتقليل احتمالية حصول هذا العرض الجانبي.
وشاركت الطالبات ديمة الحاج حسن، ورجاء العدوي، وروزانا الطويسي، ومجد الحجة، وهداية أبوخديجة في هذه المسابقة خلال الفترة التدريبية التي تأتي ضمن برنامج التبادل الطلابي التابع للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي.

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