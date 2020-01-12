المركز الثقافي الملكي يعلن عن نشاطاته وفعالياته

عمّان-الغد- قال مدير عام المركز الثقافي الملكي مفلح العدوان، إن البرنامج الثقافي لهذا العام سيكون مكتظا بالفعل الجمالي والفعاليات الاستثنائية في توجه من المركز الثقافي الملكي لتقديم حالة ثقافية تفاعلية للمثقف والمتابع دعوة لجمهور الثقافة والفن.

وأشار العدوان في بيان وزع على وسائل الإعلام، إلى أن البرنامج الثقافي للمركز، في شهر كانون الثاني (يناير)، يتضمن مجموعة فعاليات ثقافية مثل عروض مسرحية وأمسيات فنية من أبرزها: مهرجان الهيئة العربية للمسرح؛ حيث تستمر فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان الهيئة العربية للمسرح في المركز الثقافي الملكي هذه الأيام في تظاهرة يشارك بها مسرحيون أردنيون وعرب.

وسيقام، بحسب العدوان، حفل توقيع لرواية “جنوبي”، للروائي الأردني رمضان الرواشدة في 20 كانون الثاني (يناير)، ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات برنامج (كاتب وكتاب)، وسيتحدث فيه كل من: رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، د. حسين العموش، الناشر فتحي البس، الزميل إبراهيم السواعير، وذلك في قاعة المؤتمرات والدعوة عامة.

وأضاف العدوان، سيكون هناك ايضا حفل استذكار للمطرب الأردني الراحل شيخ الفنانين الأردنيين توفيق النمري، وذلك من خلال تقديم “كروان الدار”، مجموعة من أغاني النمري عبارة عن “ميدلي” وهي من تنفيذ د. محمد واصف بمشاركة الاستعراض وفيلم يتحدث عن مسيرة النمري.

وايضا هناك حفل موسيقي فرقة “الرواد”، في 31 كانون الثاني (يناير): حيث تم الاتفاق مع الفرقة لتقديم حفل موسيقي آخر ثلاثاء من كل شهر ضمن تعاون ما بين المركز الثقافي الملكي وأمانة عمان التي ترعى الفرقة. والأمسية الفنيَّة تقام في المسرح الرئيسي والدعوة عامة.