المركز الجغرافي الملكي يحصل على جائزة دولية

حصل المركز الجغرافي الملكي الأردني، على جائزة الشارقة في المالية العامة – الدورة الثانية (2022-2023) في الفئة المؤسسية / الجهة المتميزة بالرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية.

وتعد هذه المشاركة في الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، والتي تنظمها الدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وكرم ولي عهد إمارة الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد المهندس معمر كامل حدادين خلال حفل بقصر الثقافة في إمارة الشارقة.

وفي كلمة خلال حفل التكريم، قال العميد حدادين، إن حصول المركز الجغرافي على جائزة الشارقة في المالية العامة، يعد دليلا على أداءه المتميز في النواحي الرقابية والمالية، وتقديرا لجهوده المتميزة على المستويين المؤسسي والفردي، ويمثل إنجازا رفيعا للمركز واعترافا بأدائه العالي والفعال.

وأكد حدادين أن هذا التكريم جاء نتيجة لالتزام المركز بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل الرقابي والمالي، وأعمال التدقيق المالي الحكومي على صعيد المؤسسات، مشيرا إلى أهمية الجائزة في إبراز نقاط القوة في الرقابة والتدقيق المالي وإدارة المخاطر المالية داخل المركز، وبيان أهم فرص التحسين والتطوير في هذا المجال، وصولا إلى أعلى مستويات التميز في الأداء.

وقدم حدادين درع المركز لكل من رئيس مجلس أمناء الجائزة سالم القصير، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية الدكتور ناصر القحطاني، ومدير عام دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة وليد الصايغ، وأمين عام الجائزة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، تقديرا لجهودهم الكبيرة المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة في تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية، وفق أفضل ممارسات التميز لتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للمال العام والمحافظة عليه.

وتهدف الجائزة إلى تقدير جهود المؤسسات المالية العربية المتميزة، وتكريم الأفراد المتميزين في مجال إدارة المال العام، وتشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية.

وشهدت الدورة الثانية من الجائزة في فئاتها المؤسسية والفردية، مشاركة 14 دولة عربية، وهي الأردن، الإمارات، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، السعودية، سلطنة عُمان، البحرين، قطر، سوريا، العراق، ومصر.

–(بترا)