“المركز العربي” يوقع اتفاقية تعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

عمان-الغد- وقعت مجموعة المركز العربي الإعلامية والهيئة الملكية الأردنية للأفلام مذكرة تفاهم لمشروع (تدريب صناع المحتوى الجدد)، بهدف المساهمة في تدريب المواهب الشابة وإدماجهم في سوق العمل وتمكينهم من الاطلاع على ما وصلت إليه صناعة المسلسلات المحلية وصقل مهاراتهم وخبراتهم الأكاديمية في القطاعات ذات العلاقة ودمجها مع الأعمال الفنية وبيئة العمل.

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز العربي الإعلامية المنتج طلال العواملة، إلى أهمية إطلاق هذا المشروع الذي يأتي حرصا من إدارة المجموعة على النهوض بالقطاع المرئي، وتحديدا المسلسلات التي تناقش العديد من القضايا المحلية والعربية، مبينا حرص المجموعة منذ سنوات على اكتشاف المواهب الواعدة وتدريبها لرفد السوقين المحلي والعربي بالعديد من الكفاءات.

ومن ناحيته، أكد مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى توفير فرص عمل في القطاع المرئي والمسموع من خلال إعطائهم الخبرة الضرورية للعمل في المجال.

وخلال فترة التدريب الميدانية، سينخرط المتدربون في بيئة العمل الحقيقية التي تتيح لهم الاطلاع عن قرب على تفاصيل تصوير المسلسلات بكامل المراحل، بما في ذلك اختيار الممثلين، إجراء تجارب الأداء، المكياج، الملابس، الإضاءة والصوت وغيرها العديد من التقنيات؛ حيث سيعمل المتدربون ضمن فريق الإنتاج في مجموعة المركز العربي الإعلامية الذي يتولى استكمال تصوير المسلسل الأضخم للخطة الإنتاجية للمجموعة “شارع طلال” إلى جانب المسلسل البدوي “العيدروس”، وسيتم إسناد العديد من المهام للمتدربين بهدف إكسابهم الخبرة العملية إلى جانب الخبرة النظرية.