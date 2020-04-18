“المركز الكاثوليكي” يهنئ بعيد الفصح وقرب حلول رمضان

عمان- هنّأ المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الاردنيين بحلول عيد الفصح المجيد، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وفق مديره الدكتور رفعت بدر.

وقال بدر، إننا في الفصح المجيد، احترمنا التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة، فبقيت الكنائس مغلقة، وصلّى الاساقفة والكهنة بعدد قليل جدًا في بعض الكنائس الرئيسة، ونقلوا الصلوات في بث حيٍّ ومباشر عبر قنوات تلفزيونيّة وقنوات التواصل الاجتماعي، إلى المؤمنين في بيوتهم، وقد عاشوا لحظات العيد في منازلهم، وبين أفراد الأسرة الواحدة.

وقال ان المركز الذي يحيي هذا العام عيده الثامن، يوجّه الشكر الجزيل والتحيّة الخالصة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، راعي المسيرة الأردنيّة في التقدّم والنماء، والحفاظ على صحّة وحياة وكرامة الإنسان، وهذا ما شهدناه في هذه الفترة كتعزيز لكلّ المنجزات الأردنيّة والتاريخ الأردنيّ الحافل بالحفاظ على كرامة الإنسان المقدّسة وحقوقه الأساسية، وأهمها الحق في الحياة والصحة والعافية والبيت الآمن.

واضاف إنَّ عيد الفصح، هو عيد الانتصار على الشر والموت والخطيئة، وفي هذه الفترة رُفعت الصلوات في مختلف الكنائس- وإن كانت فارغة – ولكن أيضاً شاركنا في البيوت عدد كبير من السكان والمؤمنين، من أجل أن يبعد الله تعالى شبح وباء كورونا عن العالم أجمع، وبالطبع أن يبعده عن بلدنا الحبيب الذي زادت اللحمة بين مختلف سكانه ومواطنيه في هذه الفترة.

ووجه بدر كلمة معايدة وتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر بركة وخير وطمأنينة، وشهر انتهاء الوباء، متمنياً الشفاء للمصابين والراحة في الفردوس للمنتقلين إلى الديار الأبدية، والسلامة لجميع أبنائنا الطلبة العائدين قريباً إلى وطنهم الحبيب.-(بترا)