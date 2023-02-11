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المركز الوطني لحقوق الإنسان يرفع للملك تقريره السنوي

4:36 م2023-02-11
المركز الوطني لحقوق الإنسان يرفع للملك تقريره السنوي للعام 2022
المركز الوطني لحقوق الإنسان يرفع للملك تقريره السنوي للعام 2022

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رفع المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، تقريره السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2021.
وتسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن.
وتضمن التقرير مؤشرات حالة حقوق الإنسان في المملكة، ومجموعة من التوصيات.
ونقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي تقدير جلالة الملك لجهود المركز في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.

4:36 م2023-02-11
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