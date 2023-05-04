المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة “اعرف لتحمي حالك”

أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الأربعاء الموافق 3 أيار،2023 حملة “اعرف لتحمي حالك” والتي تهدف لنشر التوعية حول الجهات الرسمية التي تقدم خدمات للأفراد وتتعرض لمحاولات الاحتيال من خلال إدعاء صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أنها تابعة لها. وأوضح المركز أن هذه الحملة تبدأ مع صندوق المعونة الوطنية حيث سيتم نشر نصائح أمنية ورسائل توعوية من شأنها نشر الوعي بين الأفراد حول أهم إجراءات الصندوق وطرق التواصل الرسمية خلال الأيام المقبلة لتجنب وقوع الأفراد ضحية للاحتيال من خلال صفحات أو جهات تدعي أنها تابعة لصندوق المعونة الوطنية.

وأضاف المركز أنه سيتم نشر هذه الرسائل التوعوية على الصفحات الرسمية للمركز وللصندوق على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأمن السيبراني.