المزايا الخفية لهواتف سامسونغ غالاكسي

عمان-الغد- تعتبر واجهة المستخدم (One UI) من شركة سامسونغ واحدة من أبرز الواجهات القابلة للتخصيص في الهواتف الذكية، حيث تتيح لك تخصيص هاتف سامسونغ غالاكسي كما ترغب، وذلك من خلال العديد من الخيارات والميزات التي يمكنك استخدامها، ولكن في الوقت نفسه مع وجود هذا الكم من الميزات فهذا يعني أنه من الصعب عليك معرفتها كلها، لهذا السبب سنقدم لك اليوم بعض الميزات المفيدة التي ربما لا تعرفها من قبل.

1- التخصيص اللانهائي للشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لهاتف سامسونغ غالاكسي بعدة طرق، ولكن قد لا تكون على دراية بالمدى الذي يمكنك الوصول إليه عند استخدام واجهة المستخدم One UI حيث تتجاوز الميزات التي تقدمها هذه الواجهة مجرد تغيير خلفيات الشاشة فقط.

على سبيل المثال: يمكنك الوصول إلى العديد من أدوات التخصيص المحترفة من خلال الضغط مطولًا في أي مكان فارغ في الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الوصول إلى ميزات أخرى مثل: تخصيص الرموز والخطوط في هاتفك، وتغيير طريقة عرض التطبيقات وظهورها في الشاشة الرئيسية من خلال أيقونة الإعدادات التي ستظهر لك في يسار الشاشة.

2- مهام باستخدام Bixby

ربما لا يمكنك مقارنة المساعد الصوتي الخاص بشركة سامسونغ (Bixby) بالمساعدات الصوتية الأخرى مثل: مساعد جوجل أو أليكسا من أمازون، لكن هذا لا يعني أنه سيء، بل في الواقع فإن ميزة (Bixby Routines) المدمجة هي عكس ذلك تمامًا، حيث يمكنك استخدامها لأداء بعض المهام بدون تدخل منك، بناءً على أشياء مثل: موقعك أو حالة هاتفك.

على سبيل المثال: عندما يتصل هاتفك بالبلوتوث في سيارتك، يمكن للمساعد الصوتي القيام بمجموعة متنوعة من المهام تلقائيًا، مثل: إظهار تطبيق الخرائط، أو فتح تطبيق الموسيقى، أو إبقاء هاتفك مفتوحًا من أجل سهولة الوصول، أو إيقاف الوظائف غير الضرورية في الهاتف لعدم استهلاك البطارية.

ولتفعيل الميزة، اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف سامسونج جالاكسي.

• اضغط على خيار (الميزات المتقدمة) Advanced Features.

• في الشاشة التي تظهر لك، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (Bixby Routines) إلى وضع التشغيل.

• في الشاشة التالية، يمكنك رؤية إجراءاتك، أو تخصيص روتين، أو تحديد إجراءات محددة سابقًا من علامة التبويب الموصي بها.

3- إضافة أدوات مصغرة إلى شاشة القفل في هاتف سامسونغ غالاكسي

تعد إضافة الأدوات المصغرة (Widgets) إلى الشاشة الرئيسية في هاتف سامسونج جالاكسي طريقة رائعة للوصول إلى وظائف إضافية ومعلومات سريعة، ولكن يمكنك أيضًا إضافة بعض الأدوات في شاشة القفل في هاتفك، مما يتيح لك رؤية بعض المعلومات دون الحاجة إلى فتح قفل شاشة الهاتف على الإطلاق، ولتفعيل ذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف سامسونغ غالاكسي.

• اضغط على خيار (قفل الشاشة) Lock Screen.

• اضغط على خيار (الأدوات) Widgets.

• في الشاشة التي تظهر لك، يمكنك تفعيل الأدوات التي تريد رؤيتها في الشاشة الرئيسية، مثل: أداة الطقس أو التقويم وغيرها من الأدوات الأخرى.

4- تفعيل الوضع الداكن على مستوى النظام

ربما تكون على دراية بميزة (الوضع الداكن) Dark Mode التي أصبحت ميزة أساسية في جميع التطبيقات وأنظمة التشغيل، ولكن في هواتف سامسونج جالاكسي يمكنك التحكم في هذا الوضع بحسب رغبتك، حيث يمكنك التحكم فيه يدويًا فقط أو ضبطه للعمل وفقًا لجدول زمني، مثل: تحول هاتفك تلقائيًا إلى الوضع المظلم مع غروب الشمس إلى شروقها أو وضع جدول مخصص بحسب رغبتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ميزة (Eye Comfort Shield) للحد من كمية الضوء الأزرق في الشاشة في المساء لمساعدتك على النوم بشكل أفضل، حيث يمكنك تفعيل الميزة باتباع الخطوات التالية ، وفقا لما جاء في موقع العربية نت :

• افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف جالاكسي.

• اضغط على خيار (العرض) Display.

• قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (Eye Comfort Shield) إلى وضع التشغيل.