المزيد من السعة التخزينية والمظهر الأنيق والأداء القوي: تعرّف على هاتفHuawei Y6s

إذا كنت تبحث عن هاتف يتميز بالأداء القوي، والتصميم الأنيق، والسعة التخزينية المتميزة، والسعر المناسب.. فهاتف Huawei Y6s هو خيارك الأمثل! هذا الهاتف المدهش هو أحد هواتف Huawei Y- Series ذات الشعبية الكبيرة، ويضم العديد من المزايا والمواصفات الرائعة.. فلنتعرف سويةً على أبرزها:

مساحة تخزين متميزة

أخذت هواوي في الاعتبار حاجتك إلى مساحة تخزين إضافية، فإلى جانب الذاكرة الداخلية المتوفرة بسعة 64 جيجابايت، يمكنك توسيع المساحة التخزينية إلى 512 جيجابايت باستخدام شريحة ذاكرة خارجية (SD). وبدلاً من التمسك بمعايير القطاع المتمثلة في ذاكرة الوصول العشوائي سعة 2 جيجابايت، يمتاز هاتف Huawei Y6s أيضًا بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يجعله قادرًا على تشغيل المزيد من البرامج وإنجاز العديد من المهام مع فترة تأخر أقل. هواوي لم تقم بتوفير مساحة تخزين أكبر لحفظ الصور ومقاطع الفيديو والملفات والتطبيقات فقط، ولكن بفضل نظام الملفات للقراءة فقط والقابلة للتمديد (EROFS) من هواوي، سيتم فتح التطبيقات بشكل أسرع مع توفير مساحة تخزين إضافية.

أداء أكثر سلاسة

يحتوي هاتف Huawei Y6s في جوهره على معالج ثماني النواة بسرعة 2.3 جيجاهيرتز والمقترن بنظامEMUI 9.1، مما يوفر أداءً أفضل وحلولًا ذكيّة.. وهذا يعني عمليات سلسة طوال اليوم، لا سيما أن الهاتف يقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للنظام في الخلفية وإلغاء تجزئة ذاكرة النظام تلقائيًا. ببساطة، يقوم الهاتف بمسح الملفات غير الضرورية، مما يعمل على تسهيل الأداء للاستخدام اليومي. وبالإضافة إلى مزايا التخزين، يوفر نظام EMUI 9.1 للمستخدمين ميزة التنقل بإيماءات ملء الشاشة، وإمكانية أخذ لقطة للشاشة بثلاثة أصابع، مما يجعل هاتف Huawei Y6s أكثر متعة في الاستخدام. والمستخدم موعود أيضًا بعمر افتراضي للبطارية يدوم طويلًا مع بطارية 3020 ميللي أمبير، وحلول موفرة للطاقة مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

جودة صوت واضحة تمامًا

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية في حلول الصوت المحسنة التي توفر جودة صوت واضحة تمامًا حتى عند مستويات الصوت العالية. وبفضل “Huawei SuperSound”، يوفر لك هاتف Huawei Y6s صوتًا قويًا، على الرغم من حجم الهاتف الصغير. لقد حققت هواوي ذلك من خلال تطوير الأجهزة والبرامج التي تستخدم مضخم طاقة ذكي عالي الجهد-11 فولت، لزيادة حجم الصوت بمقدار 6 ديسيبل (dB)، وهو مكبر صوت عالي الخط للحصول على مزيد من الخوارزميات والمؤثرات التي ترتقي بجودة الصوت. ويكمل ذلك نظام (Huawei Histen 5.0)، وهو نظام صوت محيطي ستيريو 5.1 يتيح لك تجربة صوت غامرة بين يديك.

تصميم مذهل بألوان عصرية

يتميز هاتف Huawei Y6s بتصميمه المذهل بلونين عصريين وعمليين هما، الأزرق الزاهي والأسود اللامع، بما يعكس التقاليد المعروفة في تصاميم هواتف هواوي الرائدة. يضم الجزء الخلفي من الهاتف مستشعر بصمة الإصبع الخلفي لفتح الهاتف سريعًا، إلى جانب كاميرا بدقة 13 ميجابكسل، والتي يمكنها التقاط صور رائعة في البيئات المظلمة ومنخفضة الإضاءة. ويستمر التصميم الأنيق في المقدمة، حيث توفر شاشة العرض قياس 6.09 بوصة تجربة مشاهدة غامرة، في حين أن الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لا تأخذ إلا حيزًا صغيرًا جدًا من التصميم الأمامي للهاتف. وتتميز الشاشة عالية الدقة بخاصية “TÜV Rheinland – T Comfort® Eye Comfort Mode”، مما يجعلها مريحة حتى أثناء فترات الاستخدام الطويلة.

وبفضل ميزاته المتقدمة وتصميمه المذهل وأدائه القوي، يتألق هاتف Huawei Y6s ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، ليكون واحدًا من أكثر الهواتف المطروحة إثارة هذا الموسم.. لا تتردد باقتنائه اليوم بسعر 101 دينار، عبر زيارتك لأيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/).