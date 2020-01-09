المزيد من الكتل الهوائية والأمطار والثلوج في طريقها للأردن

عمان – الغد – يتواصل عبور الجبهات الهوائية الباردة للأردن ولمنطقة بلاد الشام عموما، بينما يتحرك المنخفض الجوي، شديد البرودة، ليتمركز على شواطىء فلسطين المحتلة، بحسب توقعات موقع “طقس العرب” المتخصص في التنبؤات الجوية.

وخلال ساعات مساء اليوم، يتعمق المنخفض الجوي بشكل أكبر، ما يدفع بالمزيد من الهواء البارد والرياح الرطبة والغيوم الماطرة والثلجية باتجاه المنطقة الجنوبية من الأردن، وبالتالي تزداد فرص تساقط الثلوج على مرتفعاتها، وبالذات التي يزيد ارتفاعها عن 1300 متر.

وبعد ساعات منتصف الليل، تزداد الأجواء برودة مع اندفاع المزيد من الرياح الباردة، وبالتالي ينخفض مستوى تساقط الثلوج إلى مرتفعات 1000 متر، ما ينتج عنه تراكمات ثلجية فوق قمم مرتفعات الشراة والطفيلة ورأس النقب.

وفي عمان، تبقى الأجواء باردة خلال الليل وشتوية مع فرصة لسقوط أمطار مخلوطة بالزخات الثلجية على المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر.