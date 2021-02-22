المسؤوليات.. حينما تتحول لهموم مرهقة تستنزف أصحابها

ربى الرياحي

عمان- تضحيات كثيرة تقدمها أياد لا تستطيع إلا أن تكون سخية بمشاعرها وعطائها ومواقفها.. قصص ربما تبقى طي الكتمان ترفض البوح وأخرى تتكشف مع الوقت لتروي بعمق حقيقة أشخاص أنهكتهم المسؤوليات في حياتهم المليئة بالمتاعب والهموم، وباتت عبئا ثقيلا يترك ندوبه في ملامحهم وأرواحهم.

شعورهم المستمر بالمسؤولية والذي يفوق قدرتهم على التحمل يجعلهم يبحثون فقط عما ينجيهم من الألم والقلق، هم ورغم كل ما يقدمونه لأحبتهم يختارون أن يقسوا على أنفسهم لا يجدون ما يشفع لهم أو على الأقل يبرر تعبهم كل الأشياء حولهم تتآمر على محاسبتهم وإشعارهم بالتقصير.

بصوت مخنوق وكلمات تعتصر حزنا ووجعا، تتحدث هيفاء كامل عن حياة بالرغم من دفئها وما فيها من حنان وحب، إلا أنها أصبحت تشعرها بالمرارة والتعب والقلق، هي ولأنها تحملت مسؤولية إخوتها الصغار ووالدتها مبكرا ترى أنها باتت مستنزفة اليوم تحتاج إلى الراحة ولشيء من الطمأنينة والفرح.

تقول إن لحظات حقيقية كثيرة لن تتكرر تلك التي سرقت منها، ولم تعشها بسبب مسؤولياتها الكبيرة وهموم مادية وأخرى معنوية أثقلت كاهلها. خوفها الدائم على أهلها وإحساسها بأنها المسؤول الوحيد عن سعادتهم، دفعها لأن تحمل نفسها فوق طاقتها.

هيفاء تناست تماما أن من حقها أن تبحث عما يسعدها، ويحررها من ضغوطات وأعباء سئمتها لم تعد قادرة على حملها، فهي مؤخرا بدأت تلحظ أن شيئا في داخلها أوشك على الانطفاء باتت ابتسامتها غائبة ودائما ما تجلد نفسها وتلومها، لاعتقادها بأنها ما تزال مقصرة تجاه قلوب ترى فيها طوق النجاة.

وتبين أنها تخشى التفكير بكل ما يخصها وتتجاهل أن لها حياتها وأمنياتها وأحلامها، ومهما أهملت ذلك، إلا أنها في النهاية ستتعب وتحتاج، لأن تتوقف قليلا لتعيد حساباتها ليست أنانية وإنما لكي تتمكن من استعادة طاقتها وحتى تستطيع أن تبقى قوية تسند كل من حولها.

وتؤيدها الأربعينية إيمان سالم، وهي أم لأربعة أبناء، تقول إن رغبتها في أن تحقق لأبنائها كل ما يتمنون تجعلها في صراع دائم مع الحياة وتحرمها الشعور بالراحة والأمان. فهي قلقة باستمرار عليهم وعلى مستقبلهم وتسعى بكل طاقتها بل حتى أنها تثقل على نفسها كثيرا من أجل أن ترضيهم وتوفر لهم كل متطلباتهم.

إيمان تخاف جدا أن تلمح في أعين أبنائها نظرات النقص واللوم والعتاب، يضايقها أن تكون مقصرة في نظرهم رغم أنها تضحي براحتها وسعادتها من أجل أن يكونوا سعداء لديهم كل شيء، ومع ذلك لم تفلت من مرارة اللوم كلماتهم المحملة بالسخط على واقعهم ووضعهم المادي ومقارنته بحياة أصدقائهم كانت بمثابة سكاكين تمزق قلبها وتشعرها بالانهيار. وتلفت إلى أنه مؤلم جدا ما يشعرنا به أقرب الناس لنا، هم ومن دون أن يقصدوا يضاعفون من همومنا وأوجاعنا يوجهون صفعاتهم القاسية تلك تجاهنا لتخبرنا كم أخطأنا حين اعتقدنا أننا قادرون على إرضائهم وإسعادهم بل وأكثر من ذلك على وصولهم لمرحلة الاكتفاء.

المدربة في برامج تطوير الشخصية أماني جوزع، ترى أن هناك تحديات كثيرة في الحياة تواجهنا كأشخاص، فالناس بطبيعتهم يحتاجون لبعضهم بعضا دائما، لكن هناك فروقات وسمات تشكل نقطة اختلاف كل فرد عن الآخر، ويكون هذا الاختلاف بنسب متفاوتة. وتتابع، لذا لا بد من وجود الاعتمادية المتبادلة حتى يتحقق التوازن ويأخذ كل ذي حق حقه وحتى لا يتحول العطاء إلى احتراق.

وتوضح جوزع أنه لا يمكن مطلقا تلبية احتياجات فرد دون غيره، وكأنه لا يوجد سواه على الأرض، فالجميع في هذه الحياة يحتاجون لبعضهم بعضا بشكل أو بآخر، فهم لا يعيشون في جزيرة منعزلة خلقهم الله ليكونوا متكاملين تربطهم بالآخر علاقات وثيقة سواء كانت زواجا أو صداقة أو علاقات عائلية ومهنية. لافتة إلى أن الاعتمادية المتبادلة هي الحل لبناء علاقات صحية بعيدة عن الاحتراق ولأن هذه العلاقات تحتاج للاهتمام والتقدير والمودة وللشعور بالإشباع النفسي.

وتشدد على أن مبدأ العطاء من طرف واحد هو ما يسبب الخذلان والألم؛ فمثلا الزواج الصحي يتضمن العطاء من كلا الزوجين، وأيضا تبادله مع أطفالهما، وكذلك بالصداقة والعمل، جميعها عبارة عن أدوار متبادلة بين هؤلاء الأشخاص.

وتبين جوزع أن أحد التحديات التي تتسبب باستنزاف الشخص المعطاء والمسؤول أكثر من اللازم، وجود أشخاص في حياته لديهم احتياج شديد لا يمكن لأي شيء أن يشبع تلك الرغبات ومهما أخذوا لا يصلون أبدا للاكتفاء.

وتضيف أن في الحياة أيضا هناك نوع من الأشخاص الذين يعتادون العطاء بل وأكثر من ذلك، فقد يختارون أن يحترقوا في سبيل إسعاد من حولهم، لكن هذا الأمر حتما سيرهقهم وسيستنزفهم حتى أنهم قد يفتقدون تلك القدرة الفائقة على العطاء التي قد تزيد من متاعبهم، أما النوع الثالث، فهو وجود أشخاص يعطون من حولهم من باب الواجب فقط، لأنه مفروض عليهم ذلك.

وتتابع جوزع، التعامل مع مثل هذه الحالات المختلفة يجب أن يكون أكثر وعيا وانتباها وحذرا وتحديدا مع الشخصيات شديدة الاحتياج، هنا ينبغي علينا أن نعطيها ما تحتاجه، لكن دون إفراط وبطريقة تمكننا من وضع خطوط وحواجز بيننا وبينهم حتى لا يتحول عطاؤنا إلى استنزاف.

ومن المهم جدا أن نفكر في حقيقة احتياجه للشيء الذي يطلبه، وأن لا يكون فقط مجرد رغبات تلبى، كما أنه لا بد أن يكون هناك هدف للعطاء حتى يحقق الإشباع النفسي للشخص. ومن أشكال العطاء أيضا والذي يكون زائدا على طاقة الشخص ويتعبه كثيرا هو ارتباط هذه التضحيات بمواقف حدثت في الماضي تسببت بألم وخيبة للشخص جعلته يقرر التوقف عن العطاء حتى لو كان ذلك مؤقتا.

وتؤكد أن وصول الشخص لنقطة التعب والإرهاق نتيجة مسؤولياته الكثيرة وعطائه اللامحدود يحدث بسبب إهماله لنفسه ولاحتياجاته، فهو في هذه الحالة يتخلى عن سعادته وكل ما من شأنه أن يحقق له الراحة مكتفيا بإسعاد غيره، فيتناسى أن من حق نفسه عليه أن يدللها ويرضيها.

وترى المتخصصة النفسية حنين مسعود الكاتبة في مجلات نكهات عائلية، أن متطلبات الحياة والمسؤوليات العديدة تؤثر تأثيراً كبيراً على صحة الفرد النفسية ووظائفه اليومية. في أبسط مثال شعورنا بالمسؤولية تجاه صحة ورفاه أفراد مقربين منا لفترة طويلة، أو التعرض المستمر لضغوطات في العمل أو الوضع الاقتصادي غير المستقر يخلق لدينا مشاعر لسنا جميعا على وعي بكيفية التعامل معها مثل مشاعر القلق والغضب والحزن وأعراض اكتئابية من الممكن أن تؤثر على بعض الوظائف اليومية من نوم وشهية وعلاقات اجتماعية. إضافة إلى الأعراض الجسدية المرتبطة بالأعراض النفسية من مشاعر ثقل على الصدر وصعوبة في التنفس إلى آلام في المفاصل ووجع في الرأس وألم في المعدة.

وتوضح مسعود “وجود مثيرات وظروف بيئية وبالأخص الخارجة على السيطرة منها، يجعلنا كأفراد نشعر بالعجز لعدم قدرتنا على الوصول إلى حل للمشكلة التي نعاني منها أو المسؤوليات العديدة التي يتحتم علينا متابعتها والتي تخلق ضغطا نفسيا مزمنا مع الوقت”.

وتعلل “لذلك إدراك وتقبل أن هنالك أمورا تكون خارجة على نطاق سيطرتنا، لا نستطيع فعل شيء تجاهها هي خطوة أولى مهمة للتعامل مع الضغوطات النفسية الناتجة عن كثرة المسؤوليات والمهام التي يجب علينا القيام بها، إضافة إلى الحرص على القيام بممارسات عناية ذاتية لزيادة قدرتنا على تحمل الضغوط التي لا يوجد مفر منها، كما أشرت إلى العديد من الممارسات في مقالي الذي كتبته في مجلة نكهات عائلية حول التعامل مع الضغوطات المختلفة، ومنها القيام بأنشطة محببة لدينا”.

وتذكر مسعود أمثلة حول ذلك، منها تخصيص نصف ساعة على الأقل يوميا لأنفسنا بعيدا عن تلبية متطلبات الأفراد من حولنا، ممارسات وتمارين التنفس والاسترخاء، اللجوء إلى شبكاتنا الاجتماعية الداعمة وطلب المساعدة من الأفراد حولنا، القدرة على قول لا لمتطلبات العمل الزائدة، أخذ استراحات وإجازة من العمل بانتظام، ودائما اللجوء إلى المساعدة عند عدم قدرتنا على التعامل مع الضغوطات النفسية.