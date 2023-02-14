المسؤولية على عاتق نتنياهو

معاريف

تل ليف رام

عمليتان أمس في القدس، احداهما فتاكة، نفذهما فتيان فلسطينيان مسلحان بالسكاكين، تشيران بقدر كبير إلى استمرار اتساع موجة العمليات في العاصمة.

تشير المعطيات بشكل واضح بان هذه هي البؤرة والبطن الطرية لإسرائيل. فانعدام الفصل، الفجوات في الاستخبارات، الاختلاط بين شطري المدينة تجعل التصدي للعنف مع ظاهرة المهاجم الفرد – الذي أصبح في موجة السنة الأخيرة أكثر خطرا حين يكون السلاح الناري بضاعة متوفرة لكل من يريد تقريبا – مهمة معقدة.

مقابل يهودا والسامرة، حيث الأغلبية الساحقة من العمليات تحبط بواسطة المعلومات الاستخبارية أو بواسطة دوائر حماية اخرى – فالأسابيع الثلاثة الأخيرة التي قتل فيها 11 إسرائيليا، هي اشارة خطيرة لشرطة إسرائيل ولوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير تحت السؤال عن جاهزية القوات للتصدي لموجة العنف الحالية في القدس.

ان جاهزية في مستوى الاستخبارات، جاهزية عملياتية للوحدات، وأهلية أفراد الشرطة والمقاتلين في المهام اليومية المتعبة حين يصبح افراد الشرطة انفسهم لمرات عديدة هم الهدف للمهاجمين.

كان هؤلاء جزء من وزراء الحكومة الحالية وايتمار بن غفير بخاصة عندما كانوا في المعارضة هم الذين اتهموا الحكومة السابقة بالمسوؤلية عن موجة العنف وعن كل عملية وقعت في الميدان.

لو كانت الحكومة الحالية تحاكم نفسها وفقا لاختبار الاتهامات التي كانت توجه للحكومة السابقة فان الاسابيع الثلاثة الاخيرة والتي قتل فيها في القدس وحدها 11 إسرائيليا وفي قطاع غزة أطلقت عشرات الصواريخ، لكانت تعتبر من الأشهر الأمنية الأسوأ لدولة إسرائيل في السنوات الأخيرة. على الأقل في اختبار النتيجة وفي احساس الأمن في الشوارع.

ليس بسبب حكومة التغيير بدأ التصعيد وموجة العمليات قبل نحو عشرة أشهر. بالضبط مثلما لم تصعد موجة العمليات الأخيرة درجة بسبب سياسة الحكومة الحالية.

مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي العمل بخطة مرتبة، بهدف محاولة وقف ميل التصعيد. قد يكون نتنياهو مشغولا بالثورة القضائية، لكن القدس في هذه الاثناء تهرب له ويبدو أن وزير الا ن القومي، المسؤول عن جبهة الامن في المدينة لم يجد بعد الايدي والارجل. يشغل نفسه بالصغائر واساسا في الاستعراضات التي تتأثر بعلاقات عامة لحظية. بن غفير مضغوط من المعادلة التي وضعها لنفسه عندما اتهم سلفه في المنصب عومر بارليف بالمسؤولية الشخصية عن الوضع الامني في اسرائيل.

بن غفير مشغول في كل ما ليس مرتبطا بالتصدي للوضع الامني في يهودا والسامرة وقطاع غزة. صحيح أنه يحتاج لان يتصدى للبناء غير القانوني، لكن هذا ليس له أي علاقة بالتصدي للعمليات مثلما للتصريحات عن سور واق 2 في شرقي القدس.

بن غفير، لعله بشكل مقصود، يخلط بين مفاهيم الحوكمة وانفاذ القانون والوضع الامني الحالي. خطاب الضغط قد يخلق في نظره ردا تجاه الميدان اما عمليا فهو ذو امكانية كامنة لتسخين الجبهة أكثر فأكثر.

ان تصعيدا دراماتيكيا في شرقي القدس كفيل بان يؤثر على كل الساحة الفلسطينية. واذا كان نتنياهو معنيا بالامتناع عن مثل هذا التصعيد فهو مطالب بان يدير الوضع عن كثب والا يترك الدفة في يدي وزير عديم التجربة لا يبذل جهدا كما يبدو لان يتعلم من تجارب الآخرين.