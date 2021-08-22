المسؤول عن الحرائق

هآرتس

شيرا مايكن – 22/8/2021

أهلا وسهلا بالقادمين إلى اللعبة النارية المسلية “من هو المذنب بالحريق؟”. هذه لعبة عليها جوائز، وفي اطارها يشير المتنافسون إلى مشتبه فيهم باشعال الحرائق، الذين دمروا في الأسبوع الماضي عشرات آلاف الدونمات من جبال القدس.

متنافسون وصلوا من عالم السياسة والإعلام والشبكات، كل واحد منهم يقوم باخفاء وراء الستارة مشعل حرائق، شرير مناوب. ومن غير المهم على الإطلاق أنه لم يتم بعد تحديد أسباب اشتعال الحرائق.

هذا بدأ في أخبار 12 وأخبار 13 و”واللاه” ومعاريف، التي أبلغت بأنه “يتعزز التقدير بأن الأمر يتعلق بإشعال متعمد للحرائق”. وهذا الأمر وجد الصدى في تصريح أحد السكان في بيت مئير في “صوت الجيش” عندما قال “لا شك أن هذا إشعال متعمد”. وقد اضيف إلى ذلك التقرير المثير لـ “واي نت” حول صورة في القمر الصناعي لناسا، تظهر، كما قيل، بأن النار اشتعلت في ثلاث بؤر بعيدة عن بعضها البعض، الأمر الذي يعزز الشك بأن “الحديث يدور عن إشعال متعمد للحرائق”. حتى الأمر لا يتعلق بإهمال. ولكن من هو المذنب بالإهمال، بالتحديد “واي نت”. هرئيل دان، الخبير في انظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، شرح في تويتر بأن توثيق حراري وبصري للمناطق المحروقة يشير إلى أنه من تحليل الصور الثلاث يتبين أن بؤر الاشتعال الثلاثة التي تم تشخيصها لا تعكس بؤر الاشتعال، بل الى أين وصلت النار بعد بضع ساعات على اشتعال الحريق. ولكن من الذي تعنيه الوقائع؟.

التقارير غير المسؤولة تم اقتباسها من قبل سياسيين، الذين كما يبدو يعملون سرا بمهنة اخرى كمحققين في الحرائق، التي تسمح لهم بمعرفة ما لم تكشفه السلطات بعد. فقد أعلن بتسلئيل سموتريتش بأنه “من الواضح أن هذا اشعال للحريق من العرب”، وايتمار بن غبير قال إن “الحرائق هي عمليات تخريبية”، والصحفي الأصولي، ابراهام غرينتسايغ، توصل الى استنتاج بأن من اشعلوا الحرائق “هم بالتأكيد بدو”.

نحن لسنا وحدنا. فهناك دول أخرى واجهت في هذا الشهر حرائق، اكتشفت كم من السهل اتهام الآخرين. في تركيا هؤلاء هم الأكراد. وفي الجزائر منظمة إرهابية ممولة من إسرائيل. هذا منطقي. جميعهم يكسبون عندما يوجد أحد ما، عربي بشكل عام، يمكن اتهامه. وسائل الاعلام تكسب نقرات، السياسيون يؤججون نار الكراهية أكثر التي ساعدتهم في أن ينتخبوا، السلطات تقوم بحرف التهمة عن اخفاقات استعدادها المشين. لا أحد يكلف نفسه عناء القول بأنه في كل سنة يحدث في اسرائيل 25 ألف حريق، ودائما الحديث يدور عن نتاج لنشاط بشري. حسب المعلومات التي جمعت هنا خلال عشرات السنين فان الحديث في معظم الحالات يدور عن الإهمال، سيجارة أو منقل أو اشتعال المخلفات. متى كانت آخر مرة تم فيها ضبط خلية إرهابية للارصاد الجوية وهي تقوم باشعال حريق متعمد؟.

إن الانشغال بالعثور على مذنبين متخيلين يحرف الاهتمام عن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يقض مضاجعنا وهو ليس من بل لماذا. لماذا الحرائق في هذه السنة كبيرة جدا، قاتلة وصعبة على الاطفاء. وكما شرح مراسل “هآرتس” نير حسون، فان سبب القوة الاستثنائية هو الجفاف الكبير الذي يعاني منه الغطاء النباتي في جبال القدس، والذي تحول الى “برميل بارود” نتيجة لموجة الحرارة الشديدة.

هذه الموجة طويلة ومتواترة وأكثر شدة بسبب الاحتباس الحراري العالمي. الاهتمام العام يجب أن يتركز على حقيقة أنه مع اشتداد أزمة المناخ فان ازدياد موجات الحرارة وقصر موسم الامطار فان عدد الأيام التي يكون فيها خطر أعلى لاشتعال الحرائق، سيزداد بشكل كبير. مع ذلك، يبدو أنه من غير اللطيف التحدث عن الحاجة الى الاستعداد للتعامل مع ظواهر المناخ المعقدة عندما يكون من الممكن الاسترخاء والانغماس في العنصرية والكراهية، حتى في الوقت الذي يكون فيه بيتنا مشتعل.