“المسابقات” تدرس خيارات توقيت مباريات الدرع وتصدر الجدول قريبا

يحيى قطيشات



عمان – ينتظر أن تحسم دائرة المسابقات باتحاد الكرة خلال اليومين المقبلين توقيت إقامة مباريات بطولة الدرع، والتي تقام بنسخة استثنائية تحت مسمى “درع المئوية”، وتجري للمرة الأولى بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وفهمت “الغد” من مصدر في دائرة المسابقات، أن جدول المباريات سيصدر بشكل كامل قبل نهاية الأسبوع الحالي، يتضمن مواعيد وتواريخ اقامة مباريات البطولة، والتي ستقام جميع مبارياتها على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الرابع من شهر أيار (مايو) المقبل، ويرجح أن تقام مباريات الجولات على مدار 3 أيام وهي الخميس والجمعة والسبت، وسيكون هناك وقت كاف بين المباراتين في اليوم الواحد من أجل خروج الجماهير الحاضرة في المباراة الأولى، ودخول الجماهير المباراة الثانية.

وتستمر منافسات البطولة لغاية الرابع عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، وتشهد توقفا لأيام من أجل منح الفرصة للاعبي المنتخب للمشاركة مع تدريبات “النشامى”، الذي سيلعب مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الثانية، الأولى مع منتخب صريبا يوم السادس عشر من شهر حزيران(يونيو) المقبل، والثانية مع منتخب نيوزلندا يوم العشرين من الشهر نفسه.

إضافة إلى تأجيل مباريات الفرق المشاركة في بطولة القدس والكرامة، في حال إقامتها كما هو متفق عليه بين الاتحادين الأردني والفلسطيني آواخر الشهر المقبل.

ويحصل الفريق الفائز بلقب بطولة الدرع على جائزة مالية مقدارها 15 ألف دينار، فيما ينال الفريق صاحب المركز الثاني مكافأة مالية مقدارها 10 آلاف دينار

وحسب قرعة البطولة، يفتتح الفيصلي حامل لقب درع الاتحاد الموسم الماضي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة مغير السرحان، فيما يواجه الوحدات نظيره سحاب، ويلتقي الحسين إربد مع نظيره السلط، والرمثا مع الجليل، وشباب العقبة مع معان، وشباب الأردن مع الأهلي.

وتختتم بطولة الدرع بست مباريات وهي السلط والوحدات، معان والفيصلي، الأهلي وشباب العقبة، شباب الأردن والجليل، مغير السرحان والحسين، وسحاب والرمثا.

ويعد فريق الوحدات الأكثر تتويجا بلقب درع الاتحاد بواقع 10 ألقاب، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الثاني بثمانية ألقاب، والرمثا ثالثا بواقع خمسة ألقاب، والحسين إربد في المركز الرابع بعد تتويجه باللقب في 3 مناسبات سابقة، مقابل لقبين لفرق شباب الأردن والجزيرة وعمان، ولقب وحيد لفرق الجليل واليرموك وكفرسوم.

فترة القيد تبدأ غدا

تبدأ يوم غد الاربعاء، فترة القيد الأولى للموسم المقبل لأندية المحترفين، والتي تنتهي يوم السادس عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، وتأتي فترة التسجيل الأولى في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث تعيش الأندية أزمة مالية غير مسبوقة، إذ أن معظم أندية المحترفين محرومة من تسجيل اللاعبين، وتترتب عليها ديون ومستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية تقدر بالملايين.

وتعد بطولة الدرع فرصة ذهبية لإدارات الأندية من أجل تغيير إدارة ملف كرة القدم، والابتعاد عن الصفقات غير المدروسة، التي لا تفيد الفرق، وتحمل النادي أعباء مالية تزيد من حجم المعاناة، وذلك من خلال الاعتماد على أبناء النادي من الفئات العمرية ومنحهم الفرصة للدفاع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل.

إضافة إلى أن بطولة الدرع تشكل “بروفة” قبل انطلاق البطولة الأهم، وهي دوري المحترفين.