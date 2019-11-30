“المساحة والأراضي” تصدر توضيحا حول اعفاء الشقق

الغد– نشرت دائرة الأراضي والمساحة في بيان لها اليوم؛ توضحيا حول قرار مجلس الوزراء المتعلق باعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا.

وجاء في البيان ” أن الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها عن 150 متر “

والمقصود وفق بيان دائرة الأراضي” أن المقصود من مصطلح (السكن المنفرد) : هو ذلك البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركه وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا ومن الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ومؤسسة الضمان الإجتماعي وجمعيات الإسكان التعاونية) “.