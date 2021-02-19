المسار الأخضر

يديعوت آحرونوت

ادير ينكو -19/2/2021

هذا يحصل يوم الأحد: بعد ثلاثة إغلاقات، أشهر عديدة من التعطيل شبه التام وعدد لا يحصى من الأنظمة، تبدأ المرافق الإسرائيلية بالتدريج بالعودة إلى روتين جديد ولكن محدود في ظل الكورونا. ولكن ليس الجميع سيستمتع بذلك. وفقا لانظمة وزارة الصحة فقط من يصدر الشارة الخضراء سيحظى بالمشاركة في معظم الأعمال – وحتى عندها ضمن قيود عديدة. هكذا تجتازون التعليمات الجديدة وتستمتعون بالروتين الأخضر.

من يستحق شارة او “بطاقة” خضراء؟

– فقط من تطعم بحقنتين. في معظم الحالات، فان أصحاب شهادات المتعافين يمكنهم أن يتمتعوا بامتيازات الشارة الخضراء والدخول إلى المتاجر. الأطفال دون سن 16 لا يستحقون ذلك في هذه المرحلة.

هل يمكن لمكان العمل أن يجبرني على تلقي التطعيم؟

– حسب القانون – لا. ومع ذلك، قال المستشار القانوني إنه سيكون ممكنا الزام قطاعات معينة، كالمعلمين، بالتطعيم – شريطة أن يُسن قانون في الكنيست.

هل ينطبق واجب التطعيم؟

– وزير الصحة يولي ادلشتاين اوضح أمس بأنه “لا يوجد ولن يكون واجب تطعيم في دولة إسرائيل. من يختار الا يتطعم – حقه. كما لن تكون عقوبات شخصية ضد احد لا يتطعم. يجب أن نفهم بان هذا حق كبير منح لنا بانه يمكننا أن نتطعم، الأمر الذي لم تصل إليه دول عديدة في العالم”.

إلى أين يمكن الدخول ابتداء من يوم الأحد بفضل الشارة الخضراء؟

– أصحاب الشارة الخضراء يمكنهم أن يتدربوا في نوادي اللياقة البدنية، الدخول الى المناسبات الثقافية والرياضية، ان يستجموا في الفنادق (من دون غرف طعام)، في برك السباحة وزيارة المعارض. كما سيكون ممكنا التجمع باعداد محدودة في الكنس، مع التسجيل المسبق.

ما الذي ينبغي علي أن افعله عند الدخول الى مصلحة تجارية واجبة الشارة الخضراء؟

– من يستصدر الشارة الخضراء في التطبيق الإلكتروني سيكون مطالبا بأن يعرضها عند الدخول، إلى جانب بطاقة الهوية. من يملك شارة خضراء مطبوعة وعليها كود QR سيكون مطالبا بان يعرضها إلى جانب بطاقة الهوية عند الدخول. يقوم صاحب المصلحة بتمشيط الكود من خلال تطبيق “رمزور” والذي يفحص إذا كانت هذه شارة خضراء سارية المفعول.

متى سيكون ممكنا العودة إلى المطاعم وحدائق المناسبات؟

– في إطار النبضة الثانية، التي تحل في 7 آذار، سيكون ممكنا للمتطعمين أيضا ان يتناولوا الطعام في المطاعم بالحجز المسبق والاستجمام بشكل كامل في الفنادق (بما في ذلك الوجبات) والاستجمام في حدائق المناسبات.

كيف يمكن استصدار الشارة الخضراء؟

– بثلاثة طرق: تنزيلها في تطبيق رمزور لوزارة الصحة، طباعتها من موقع رمزور أو الحصول عليها من خلال مركز الاتصال الهاتفي.

كيف يمكن تفعيل الشارة عبر التطبيق؟

– بعد تنزيلها تظهر على الشاشة إمكانية “استصدار الشارة الخضراء”. بعد الضغط يتوجب تعبئة النموذج عن التفاصيل الشخصية: رقم الهوية أو جواز السفر، رقم هاتف وتاريخ الميلاد. بعد ذلك يصل اليك كود تأكيد برسالة قصيرة. يجب إدخال الكود الى التطبيق والضغط على زر “الاذن”. بعد ذلك تظهر الشارة الخضراء على شاشة الهاتف وعلى رأسها صورة. في كل مرة تكون حاجة الى عرض الشارة يتوجب الدخول اليها عبر قائمة التطبيق. لا حاجة لمستخدميها بطباعتها.

كيف يمكن استصدار الشارة في موقع الإنترنت؟

– في موقع “رمزور كورونا” لوزارة الصحة يجب أن تختار “استصدار الهويات” واختيار “الشارة الخضراء” وتعبئة التفاصيل الشخصية بما في ذلك رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني.

كيف يمكن استصدار الشارة من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي؟

– الاتصال بمركز نجمة 5400 لوزارة الصحة، وسيكون ممكنا استصدار الشارة من خلال رد اوتوماتيكي أو الحديث مع مندوب. وبعدها ترسل الشارة بالبريد الإلكتروني أو الفاكس.

كيف يمكن منع التزوير؟

حذر وزير الصحة من محاولة التزوير للشارة وقال: “من يعتقد ان هذه لعبة أولاد ويطبع شهادة متطعم رغم أنه لم يتطعم فان من يمسك به متلبسا بذلك قد ينتهي إلى السجن”.