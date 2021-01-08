المسار المتوقع للعلاقات التركية الأميركية في عهد بايدن

تقرير خاص – (أحوال تركية) 4/12/2021

الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الحالي تضع تركيا على خلاف مع الولايات المتحدة؛ حيث تشن تركيا حملة متواصلة على مدى الأعوام العديدة الماضية لقمع القوات الكردية في شمال سورية. وينظر أردوغان إلى الأكراد، الذين كانوا حليفًا رئيساً لواشنطن في القتال ضد “داعش” والتنظيمات الإرهابية المتشددة، على أنهم يشكلون تهديداً للسيادة التركية.

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أنقرة- تتوقع حكومة الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن بشكل كبير أن تعمل أنقرة كحليف في حلف الناتو؛ حيث ستؤيد واشنطن تطبيع العلاقات مع تركيا، بحسب الباحث أوزغور أونلوهيسارجيكلي، مدير صندوق مارشال الألماني لمكتب الولايات المتحدة في أنقرة، في تصريح له لـ”صوت أميركا” الشهر الماضي.

وقال أونلوهيسارجيكلي إن العقوبات الأميركية لن تحدد العلاقة الثنائية، لكن مسارها سيحدد كيفية تطبيق العقوبات.

وفي 14 كانون الأول (ديسمبر)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئاسة الصناعات الدفاعية التركية والعديد من كبار المسؤولين لدورهم في الحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع “إس-400”. وتم فرض هذه العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات “كاتسا”، الذي يستهدف الدول التي تعمل مع قطاع الدفاع الروسي.

وهنالك تحديات خارجية تنتظر الرئيس المنتخب بايدن الذي سيواجه شرقاً أوسط سريع التغير، وعلاقة متوترة مع الصين، والعديد من الصراعات المرتبطة بمصالح الولايات المتحدة. وسيكون أحد أهم أهداف السياسة الخارجية إيجاد سبل للحل والتفاهم بين أميركا وتركيا تحت قيادته.

وكان بايدن قد أعرب، في مقابلة سابقة أجرتها معه صحيفة “نيويورك تايمز”، عن مخاوفه بشأن قيادة أردوغان “الاستبدادية”، وذهب إلى حد التصريح بأن سلوك أردوغان جعله يشعر بالقلق على سلامة الأسلحة النووية الأميركية الموجودة على الأراضي التركية.

يقول أونلوهيسارجيكلي إن الأسلحة الروسية ستكون واحدة من أهم النقاط التي تؤثر في العلاقات التركية الأميركية، وستكون أجندة بايدن وتركيا هي إنهاء عملية العقوبات إذا أمكن.

وأضاف أن حقيقة فرض العقوبات خلال فترة ولاية ترامب قد تمنح بايدن فرصة لفتح صفحة جديدة، أو لبدء دورة إيجابية من العلاقات. وقال: “ربما تكون الخطوة الأولى المتوقعة من أنقرة هي التخلي عن عملية التقارب مع روسيا وتحويل وجهها إلى التحالف عبر الأطلسي مرة أخرى”.

ووفقًا للباحث والمحلل أوزغور، فإن النهج السياسي المهيمن الوحيد لبايدن في السياسة الخارجية في الوقت الحالي هو تقريب العلاقات مع أوروبا؛ أي لتعزيز التعاون عبر الأطلسي مرة أخرى. وقال إنه على الرغم من أن قبرص ليست دولة تابعة لحلف شمال الأطلسي، فإن من المتوقع أيضًا أن يشجع بايدن تركيا وقبرص على العمل معًا لتقليل التوترات في البحر المتوسط.

وقال أونلوهيسارجيكلي أوغلو أن هناك موضوعاً آخر مهماً في الشأن التركي في عهد بايدن، وهو قضية “بنك خلق” التي من المقرر أن تبدأ في آذار (مارس) بعد انتخابات هيئة المحلفين. و”بنك خلق”؛ أحد أكبر المقرضين الحكوميين في تركيا، متهم بغسل حوالي 20 مليار دولار نيابة عن الحكومة الإيرانية وغيرها من المؤسسات التابعة لها بين العامين 2010 و2016.

وستظل الحكومة التركية تطرح على الطاولة مسألة تسليم فتح الله غولن، رجل الدين التركي الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة، والذي تحمله تركيا مسؤولية محاولات عدة للإطاحة بالحكومة، وأرسلت تركيا طلبات عدة إلى الحكومة الأميركية لتسليمها غولن، بناءً على تورطه المزعوم في محاولة انقلاب فاشلة في تموز (يوليو) 2016.

وهناك مسألة الدعم الأميركي لقوات الحماية الشعبية الكردية والإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سورية. ويثير هذا الدعم يثير حفيظة أنقرة التي تعتبر القوات الكردية إرهابية، وتقول إنها تهدد أمنها القومي.

ومن اللافت أنّ الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الحالي تضع تركيا على خلاف مع الولايات المتحدة؛ حيث تشن تركيا حملة متواصلة على مدى الأعوام العديدة الماضية لقمع القوات الكردية في شمال سورية. وينظر أردوغان إلى الأكراد، الذين كانوا حليفًا رئيساً لواشنطن في القتال ضد “داعش” والتنظيمات الإرهابية المتشددة، على أنهم يشكلون تهديداً للسيادة التركية.

من جهته، رفض بايدن وصف وحدات حماية الشعب الكردية بأنها جماعة إرهابية بسبب صلاتها بحزب العمال الكردستاني، الأمر الذي أثار استياء تركيا كثيرًا. وتتهم أنقرة الإدارة الأميركية بدعم وحدات حماية الشعب ذات الأغلبية الكردية السورية، والتي تقول إنها مرتبطة بشكل مباشر بحزب العمال الكردستاني.

ويقاتل حزب العمال الكردستاني على الأراضي التركية منذ أكثر من 30 عامًا، وقد صنفته تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية.