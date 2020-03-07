المستثمرين الأردنية تثمن قرار إعفاء المعقمات والكمامات من الضريبة

عمان- قالت جمعية المستثمرين الأردنية إن قرار الحكومة تعديل ضريبة المبيعات على الكمامات ومعقمات الأيدي أتاح للمصانع الأردنية خصم الضرائب المدفوعة على مدخلات الانتاج اللازمة للإنتاج ما ينعكس انخفاضا على سعر المنتج للمواطن.

وأكد بيان للجمعية اليوم السبت اهمية القرار لمواجهة احتياجات المواطنين وتوفير مستلزمات التصدي لفيروس كورونا المستجد، الى جانب زيادة وتيرة العمل في المصانع لتوفير الكميات المطلوبة وتوفيرها في كل مراكز البيع، تحقيقا لمصلحة المواطن والصناعة الأردنية، اضافة الى توفير هذه المنتجات بأسعار في متناول يد المواطنين.-(بترا)