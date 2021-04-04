المستشفى الميداني الأردني في غزة 66 يباشر أعماله

عمان- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة / 66، اليوم الأحد، باستقبال المراجعين من قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم بما يخفف من معاناتهم وآلامهم.

وقال قائد المستشفى العقيد الركن فارس الحنيطي، إنه تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الاردنية السامية تجاه الأهل في قطاع غزة باشرت الطواقم الطبية منذ ساعات صباح اليوم في استقبال المراجعين وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأبناء القطاع بما يخفف من معاناتهم ويرسم الابتسامة على محياهم.

وأضاف أن طواقم غزة / 66 تعمل على مدار الساعة بكافة الإمكانات المتاحة، لتقديم ما هو أفضل للأهل في قطاع غزة من خدمات إنسانية جليلة على مدار الساعة، ضمن الالتزام بقواعد السلامة العامة لكوادرها وللمراجعين، حسب البروتوكول الطبي، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم مرافق المستشفى، للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مدير المستشفى الرائد الطبيب محمود السوالقة، أن طواقم المستشفى تعاملت خلال اليوم الأول مع المئات من المراجعين من خلال العديد من العيادات الاختصاصية، مشيراً إلى وجود كادر من الأطباء والممرضين والفنيين لتقديم الأفضل لهم. من جانبهم، عبر الأهالي عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه أشقائهم من الشعب الفلسطيني الشقيق، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني وقواته المسلحة الباسلة سندا وذخرا للأمتين العربية والإسلامية.

–(بترا)