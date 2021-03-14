المستشفيات الميدانية في الكرك والسلط جاهزة لاستقبال مرضى كورونا

هشال العضايلة

محافظات – قال مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، اليوم الأحد، إن المستشفيات الميدانية المتنقلة في الكرك والسلط جاهزة لاستقبال مرضى كورونا.

وبتوجيهات ملكية سامية، وبمتابعة مباشرة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، عززت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء السبت، مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين عدد اثنين لكل منهما، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

ويحتوي كل مستشفى ميداني متحرك على عدد من الأسرة منها وحدات (ICU) مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار ظهر السبت مستشفى السلط الحكومي على إثر الحادثة التي وقعت فيه وأسفرت عن وفاة عدد من المرضى، وأمر الملك بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤولين.

منذ ساعات فجر اليوم الاحد اصبح المستشفى الميداني بمستشفى الكرك الحكومي ، والذي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بان يتواجد في محافظة الكرك لتعزيز خدمات المستشفى الحكومي .

ويتواجد المستشفى الميداني في الساحة الرئيسية للمستشفى ليكون عونا لمستشفى الكرك الحكومي في تقديم الخدمات الطبية المختلفة وخصوصا لمرضى الكورونا .

وقال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطه ان المستشفى الذي امر به جلالة الملك كان منذ ساعات الفجر الاولى موجودا في ساحات المستشفى ليشكل اضافة نوعية للخدمات الطبية لمستشفى الكرك .

واشار الى ان المستشفى يضم 20 سريرا من بينها 14 سريرا للعزل و4 أسرة للعناية الحثيثة وسريرين للطوارىء، لافتا إلى ان المستشفى سوف يباشر العمل خلال ساعات فور الانتهاء من اجراءات توفير كافة الخدمات الضرورية للمستشفى واختيار المكان المناسب له ضمن ساحات المستشفى .

واضاف ان الوضع بمستشفى الكرك جيد بحيث ان نسبة الاشغال لاسرة الكورونا هي 55 بالمائة . ولدينا استعداد جيد لجميع الحالات وخصوصا مع المساندة التي يشكلها المستشفى الميداني الذي امر جلالة الملك بوجودة .