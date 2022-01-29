المستشفيات الخاصة.. استثمارات بأكثر من 3 مليارات دينار و95 ألف موظف

تقدمت جمعية المستشفيات الخاصة بالتهنئة الى جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الستين متمنين لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب الأردني الرفاه والاستقرار، وأكدت جمعية المستشفيات الخاصة على أهمية وحجم الإنجازات التي حققها قطاع المستشفيات الخاصة خلال المرحلة منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سدة الحكم في البلاد عام 1999.

وقال رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري في بيان أصدرته الجمعية بمناسبة عيد الميلاد الستين لجلالة الملك عبدالله الثاني إن القطاع الصحي في المملكة وبخاصة قطاع المستشفيات الخاصة شهد قفزة ونقلة نوعيتين وفي مجالات مختلفة، حيث ارتفع عدد المستشفيات الخاصة من 33 مستشفى إلى 68 مستشفى، كما ازداد حجم الاستثمار في القطاع ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار.

وأشار البيان إلى أن هذا التطور ساهم في زيادة عدد العاملين في قطاع المستشفيات الخاصة ليصل إلى حوالي 35 ألف موظف بشكل مباشر وما يزيد عن 60 الف موظف بشكل غير مباشر.

وقال إن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع المستشفيات الخاصة ساهم في تعزيز الشراكة بين قطاعي الصحة العام والخاص والتي ظهرت جلية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شاركت المستشفيات الخاصة وبالتعاون مع وزارة الصحة في تطعيم الكوادر الطبية والصحية ومن ثم المواطنين الأردنيين وغير الأردنيين حيث شارك 25 مستشفى خاص في تطعيم المواطنين خاصة ممن يعانون من امراض مزمنة وحساسية حيث زاد عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم في المستشفيات الخاصة عن 350 الف ، وشاركت في معالجة حالات الإصابة بالفيروس حيث ادخل في المستشفيات الخاصة ما يزيد عن 20 الف مريض، بالإضافة الى توفير فحص ال (PCR) للكشف عن الإصابة، وشاركت كوادر تمريضية من المستشفيات الخاصة في اسناد كوادر التمريض في مستشفى الأمير حمزة في معالجة مرضى الكورونا في بداية الجائحة، وتوفير أجهزة تنفس لاستخدامها من قبل القطاع العام عند الحاجة.

وعرض البيان عددا آخر من الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة القائد ومن بينها أن تبوأ الأردن المرتبة الأولى في الإقليم في السياحة العلاجية، وانتخاب الأردن لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية، وانشاء مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) في عام 2007 بهدف رفع مستوى جودة الخدمات في القطاع الصحي، وتأسيس مشروع حكيم لحوسبة القطاع الصحي بمبادرة من جلالته في عام 2012 وتأسيس مركز الإسعاف الجوي في عام 2015 بدعم مباشر من جلالة الملك.

وأكد البيان أن المستشفيات الخاصة تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وتحديث تجهيزاتها واستثمار إمكانياتها وقدراتها البشرية والمالية وبما يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك في تقديم خدمات صحية عالية المستوى للأردنيين ولكي يبقى الأردن قبلة العلاج الأولى في الإقليم.