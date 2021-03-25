“المستشفيات الخاصة” تثمن قرار الحكومة بإعفاء الأكسجين الطبي من الضريبة

عمان- أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أن إعفاء الأكسجين الطبي من ضريبة المبيعات سيؤدي حتما إلى تخفيض الفاتورة العلاجية للمرضى.

وثمن الدكتور الحموري في بيان صادر عن الجمعية اليوم الخميس، قرار الحكومة بإعفاء الأكسجين الطبي من ضريبة المبيعات والبالغة 16 بالمئة وتقدير الحكومة وتفهمها للظروف الصعبة والأعباء الإضافية التي رتبتها جائحة كورونا على المستشفيات الخاصة ومرضى كورونا الذين يحتاجون الى كميات كبيرة من الأكسجين.

واعرب عن أمله في أن يلي هذه الخطوة الإيجابية، قرار آخر من الحكومة يشمل إلغاء أو تخفيض ضريبة المبيعات على المستلزمات والمستهلكات الطبية الضرورية والتي تم رفعها في 2016 من 4 إلى 16 بالمئة.

كما أكد، وقوف قطاع المستشفيات الخاصة صفا واحدا مع الحكومة في تصديها لتداعيات جائحة كورونا وبما يساهم في تجاوز هذه الجائحة، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة ضاعفت طاقتها الاستيعابية لاستقبال مرضى كورونا خلال الشهرين الأخيرين لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية.