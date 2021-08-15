“المستشفيات الخاصة” ترحب بقرار الحكومة خفض تعرفة الكهرباء

عمان- رحبت جمعية المستشفيات الخاصة بقرار الحكومة خفض تعرفة الكهرباء على المستشفيات الخاصة من 160 فلسا لتصبح 140 فلسا، واصفة القرار بالخطوة في الاتجاه الصحيح.

وفي بيان صحفي للجمعية مساء اليوم الأحد، قال رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، إن القرار سينعكس ايجابا على قطاع المستشفيات الخاصة وسيخفف من أعبائه التي ازدادت جراء تداعيات جائحة كورونا المستجد، ما سيخفض الكلف التشغيلية للمستشفيات الخاصة ويمكنها من تطوير أعمالها وتحسين مستوى أدائها وخدماتها وتحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية. وأضاف أن قرار خفض التعرفة الكهربائية سيساهم في خفض الفاتورة العلاجية على المرضى الأردنيين والوافدين، ويعزز فرص انعاش السياحة العلاجية، الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين ويقلل من نسب البطالة، لا سيما وأن قطاع المستشفيات الخاصة يشغل ما يزيد عن 35 ألف عامل، فيما يعمل في القطاعات المساندة أكثر من 60 ألفا. وأكد الحموري أن الجمعية ستواصل جهودها لتمكين هذا القطاع الاستثماري من خفض المزيد من مصاريفه التشغيلية وتعزيز قدراته وامكاناته وتحقيق المزيد من التطوير في خدماته المقدمة للمرضى، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع الذي يبلغ حاليا 3 مليار دينار.