“المستشفيات الخاصة” تضع إمكاناتها تحت تصرف الحكومة

عمان-الغد- اعربت جمعية المستشفيات الخاصة عن حزنها العميق وتضامنها مع ذوي المرضى الذين توفاهم الله في مستشفى السلط الحكومي مؤكدة وقوفها الى جانبهم في هذا المصاب الجلل وتتقدم منهم بأحر مشاعر العزاء .

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان مدراء وكوادر المستشفيات الخاصة يشعرون بحزن شديد ازاء المحنة التي شهدها مستشفى السلط وما اسفرت عنه من وفيات في صفوف مواطنين اعزاء من ابناء الوطن .

وثمن الدكتور الحموري زيارة وتفقد جلالة الملك عبدالله الثاني لموقع الحدث ومواساة جلالته لاهالي المتوفين وتهدئته لنفوسهم وحرصه على ان يتواجد بين ابناء شعبه و تخفيف اثر المصاب عنهم .

وجدد الدكتور الحموري استعداد قطاع المستشفيات الخاصة لاسناد وزارة الصحة في جهودها للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا المستجد ودعم كوادرها العاملة في المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج مرضى الكوفيد ، وأكد استعداد المستشفيات الخاصة لارسال اطباء عناية حثيثة وتخدير وغيرهم من الاختصاصات الطبية للمشاركة في معالجة المرضى وذلك تاكيدا لموقفها الثابت بأن القطاع الصحي بجميع مكوناته يقف صفا واحدا في هذا الظرف الصعب الذي يمر به بلدنا.

وقال ان المستشفيات الخاصة رفعت طاقتها الاستيعابية في اقسام العزل المخصصة لعلاج مرضى الكورونا فيها وذلك في ظل الازدياد الملحوظ في اعداد حالات الاصابة بالكورونا وللتخفيف من الضغط الحاصل على القطاع الصحي العام ، وقد تضاعفت اعداد مرضى الكوفيد في المستشفيات خلال الأسبوعين الماضيين .

واكد على ضرورة تحقق كافة القطاعات الصحية بما فيها المستشفيات الخاصة من سلامة اجراءات العمل فيها وضمان سلامة التجهيزات والوسائل الضرورية التي تكفل تقديم رعاية آمنة للمرضى .

واضاف ان القطاع الصحي الأردني مشهود له على مستوى الإقليم والعالم وسيبقى مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا وسنتمكن من تجاوز هذه المحنة العصيبة داعيا الجميع الى التضامن والتكاتف وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمرضى الذين هم في أمس الحاجة لها.