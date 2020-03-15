المستشفيات الخاصة تعرض توفير طابق كامل من 4 مستشفيات لمكافحة “كورونا” (صور)

محمود الطراونة

عمان-بحث وزير الصحة الدكتور سعد جابر في مكتبه اليوم مع نقباء النقابات الصحية “الأطباء واطباء الأسنان والصيادلة والممرضين” ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة بحضور امين عام الوزارة الدكتور عمار الشرفا، سبل التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الصحي الخاص فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واكد الدكتور جابر ان الوزارة تسعى الى التوسع في مد جسور التعاون مع مختلف القطاعات الصحية المعنية للاستعداد التام لدعم الجهود وتقديم الامكانيات الوقائية والعلاجية الى القطاع العام في تجاوز المرحلة التي يمر بها الاردن في هذا الوباء.

واتفق النقباء على ان يتم تشكيل فرق طبية متطوعة من النقابات الصحية من مختلف الفئات وفرق استجابة سريعة في حال تم الطلب منهم للتعامل مع فيروس كورونا المتسجد ضمن المستويات الفنية والوقائية المطلوبة.

ودعا النقباء في الاجتماع عقد دورات للمتطوعين من النقابات في وزارة الصحة للتعامل مع المرض من جميع الصنوف وتجهيزهم للتعامل مع الحالات.

وقدم رئيس جمعية المستشفيات الخاصة طلب حول توفير طابق كامل من اربعة مستشفيات خاصة مختلفة او مستشفى كامل خاص للتعامل مع الحالات في حال فاق عدد الحالات قدرة المستشفيات الحكومية التعامل معها.

وحضر اللقاء كل من نقيب الأطباء.د.علي العبوس ونقيب أطباء الأسنان د.عازم القدومي ونقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ونقيب الممرضين خالد ربابعة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.فوزي الحموري، وكبار المسؤولين من وزارة الصحة.