“المستشفيات الخاصة” تعلن استعدادها لاستقبال مصابي زلزال سوريا وتركيا

أعلنت جمعية المستشفيات الخاصة تضمانها مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وأنها تشاطر الشعب السوري الشقيق والشعب التركي الصديق احزانهم بهذا المصاب الجلل مؤمنين بقضاء الله وقدره ويتقدمون بخالص مشاعر العزاء والمواساة بمن فقدوا ارواحهم جراء الزلزال المدمر الذي أصاب المدن السورية والتركية ويدعون الله بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الجمعية استعدادها لتقديم الدعم والاسناد لهم واستقبال عدد من الجرحى والمصابين منهم في مستشفياتنا في الأردن.