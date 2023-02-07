آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“المستشفيات الخاصة” تعلن استعدادها لاستقبال مصابي زلزال سوريا وتركيا

1:13 م2023-02-07

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أعلنت جمعية المستشفيات الخاصة تضمانها مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وأنها تشاطر الشعب السوري الشقيق والشعب التركي الصديق احزانهم بهذا المصاب الجلل مؤمنين بقضاء الله وقدره ويتقدمون بخالص مشاعر العزاء والمواساة بمن فقدوا ارواحهم جراء الزلزال المدمر الذي أصاب المدن السورية والتركية ويدعون الله بالشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت الجمعية استعدادها لتقديم الدعم والاسناد لهم واستقبال عدد من الجرحى والمصابين منهم في مستشفياتنا في الأردن.

1:13 م2023-02-07
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock