المستقلة تقبل طلب تأسيس حزب إرداة

أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب محمد خير الرواشدة أنه استناداً لاحكام الفقرة (د) من المادة (10) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وبالإشارة إلى طلب التأسيس المقدم من قبل مفوضي حزب إرادة / تحت التأسيس بتاريخ 26/6 /2022 إلى سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.

فقد قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2022 قبول طلب تأسيس حزب (إرادة) تحت التأسيس لاستيفائه متطلبات التأسيس بعدد (935) عضواً.

وأوضح الناطق الاعلامي بإسم الهيئة أنه وفقاً لاحكام الفقرتين (أ،ب) من المادتين (6 ،8) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 فإنه على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لاتزيد عن سنة من تاريخ قبول طلب التأسيس .