إعادة انتخابات مجلس غرفة صناعة اربد في 27 شباط المقبل

عمان-الغد- قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته التي عقدها بتاريخ 10/1/2021 برئاسة الدكتور خالد الكلالدة، تحديد يوم السبت الموافق 27/2/2021 موعدا للاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد ( اعادة -2021)، وذلك وفقا لقرار المحكمة الادارية العليا والقاضي بالمصادقة على قرار المحكمة الادارية والمتضمن إلغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة اربد والمعلن عنها بتاريخ 10/11/2018.

كما قام المجلس بتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس ادارة الغرف والقطاعات الصناعية رقم (1) لسنة 2018، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس الغرف والقطاعات الصناعية رقم (2) لسنة 2018، بما يتواءم مع إجراءات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا بالاضافة الى زيادة صناديق الاقتراع بما يتناسب مع الهيئة الناخبة.

كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة للاشراف على انتخاب أعضاء مجلس غرفة صناعة اربد ( اعادة – 2021) والتي تكونت من الأشخاص التالية أسماؤهم:

_ علي خلف ابراهيم ابو نقطة (رئيساً).

_ صالح علي عواد العمري ( عضواً).

_ رائد أحمد عبد السلام الخصاونة (عضواً).

_ معاذ حسين أحمد ربابعة ( عضواً).