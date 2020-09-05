“المستقلة للانتخاب”: الربط الإلكتروني ضمان للنزاهة وتعزيز للثقة

عمان – الغد – أكد الدكتور زهير ابو فارس، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على اهمية الربط الالكتروني في جميع مراحل العملية الانتخابية حيث يعتبر احد ضمانات النزاهة والشفافية وعامل مهم من عوامل تعزيز ثقة الناخب في العملية الانتخابية، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الكوادر العاملة في لجان الربط الالكتروني ودورها في نجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقائه رؤساء لجان الربط الالكتروني في الهيئة المستقلة للانتخاب في (23) دائرة انتخابية، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر والمقرر اجراؤها بتاريخ 10/11/2020.

وتحدث محمود الزبن مدير مديرية انظمة وتكنولوجيا المعلومات في الهيئة عن الكشف الحسي على مراكز الاقتراع والفرز وتقييمها من الناحية الفنية ودور لجان الربط الالكتروني في تجهيز وتأهيل المراكز والتحديات التي تواجههم في الميدان وايجاد بدائل لحل المشكلات من خلال التعاون مع رؤساء لجان الانتخاب.

وكشف الزبن عن آلية جديدة في عملية فحص مراكز الاقتراع والفرز لغايات التمديدات الداخلية وتوضيح الآلية الجديدة لتجهيز الحواسيب في غرف الاقتراع والفرز واستخدام جهاز القارئ كتقنية جديدة تستخدم في الانتخابات بالاضافة الى كاميرا الفرز.