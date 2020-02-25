“المستقلة للانتخاب”: الهيئة وضعت استعداداتها للانتخابات

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، حول إجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، يأتي ليؤكد على أن الأردن ماض بتعزيز النهج الديمقراطي وتكريس مبدأ الالتزام بالاستحقاق الدستوري باختيار ممثلي الشعب كل أربع سنوات.

وأضاف المومني أن توجيهات جلالة الملك للجهات المعنية تؤكد على أهمية وضرورة دعم الهيئة المستقلة للانتخاب لحرص جلالته على تعزيز دور الهيئة كجهة مستقلة ضامنة لكافة معايير النزاهة في إدارتها للعملية الانتخابية بمنتهى الشفافية والحياد، موضحاً أن الهيئة تعمل جاهدة لترجمة توجيهات جلالته إلى واقع يلمسه المواطن الأردني من خلال أدائه لواجب اختيار من يمثله في مجلس النواب.

وأكد المومني أن الهيئة وضعت كافة الاستعدادات اللازمة للانتخابات القادمة بما في ذلك التعليمات التنفيذية، وفق قانون الانتخاب المعمول به، وستعمل على تنفيذ حملاتها التوعوية وفق هذا القانون ما لم يتم تعديله، وفي جميع الأحوال فإن الهيئة ملزمة بتطبيق القانون باعتبارها أداة تنفيذية لا تشريعية.

ونوه إلى أن التوجيه الملكي يضعنا أمام مسؤولياتنا الوطنية بتقديم كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية بدءاً بحملات التوعية والتثقيف والإرشاد الانتخابي باستخدام كافة الوسائل المتاحة للوصول إلى عقل ووجدان المواطنين، حيث تعمل الهيئة منذ اليوم الأول لانتهاء انتخابات عام 2016 استعداداً لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر 2020.

وتشمل هذه الاستعدادات بحسب المومني حملات التوعية والتدريب واختيار لجان الانتخاب وتقييم المراكز وغيرها من الاستعدادات اللوجستية العديدة، فقد أعلنت الهيئة مراراً على لسان رئيس مجلس المفوضين الدكتور خالد الكلالدة أنها على أتم الاستعداد للقيام بواجباتها بإدارة والإشراف على الانتخابات النيابية، وأي انتخابات تكلف بها.

وأشار إلى أن الهيئة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية، وكلفت العام الماضي بإدارة انتخابات غرف التجارة والغرف الصناعية، لافتاً إلى أن الهيئة بانتظار الأمر الملكي بإجراء الانتخابات هذا العام لتقوم بعد ذلك بتحديد تاريخ ويوم إجرائها، وهذا القرار سيتخذه مجلس المفوضين تنفيذاً للأمر الملكي عند صدوره. (بترا)