 المستقلة للانتخاب تبدأ بصرف مستحقات العاملين في الانتخابات

عمان- الغد– بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبارا من صباح اليوم الخميس بصرف المستحقات المالية للأشخاص الذين عملوا في الانتخابات النيابية ٢٠٢٠ في يوم الاقتراع من لجان اقتراع وفرز ومن كافة المهن وعددهم حوالي ٥٠ الفا حيث من المتوقع ان تنتهي الهيئة من استكمال عملية الصرف الاسبوع القادم .

وحسب الامين العام للهيئة د.عواد الكرادشة فأن الهيئة بدأت بتحويل مستحقات العاملين في الانتخابات الى حساباتهم البنكية اعتبارا من اليوم على ان تستكمل كافة التحويلات الاسبوع القادم .

هذا من المتوقع البدء بصرف مستحقات المتطوعين وعددهم حوالي ١٣ الفا حال الانتهاء من تدقيق الكشوفات والبيانات الخاصة بهم .

ومن المعروف ان المتطوعين قاموا بدور مهم في مساعدة الناخبين خلال يوم الاقتراع .

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