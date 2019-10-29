المستقلة للانتخاب تحرص على تمكين المرأة في العملية الانتخابية

عمان- الغد- أكد الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة تحرص على تمكين المراة سياسيا وانتخابيا كمرشحة وناخبة وعاملة بما لا يتجاوز حيادية الهيئة، بصفتها شريك اساسي في نجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة مع المنظمات النسائية والجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجريها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، تعزيزا لنهج الانفتاح والتشاركية الذي تتبعه الهيئة منذ تأسيسها.

وأوضح الكلالدة ان الهيئة استهدفت المرأة في نشاطاتها التوعوية وذلك من خلال ورش العمل والمشاركة في كافة فعاليات اللجان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بعمل المرأة، تقديرا لدور المرأة في دعم مسيرة الاصلاح الديمقراطي والسياسي، ومنها عضوية الهيئة في اللجنة التوجيهية لتمكين المرأة في المنظمة العربية للادارات الانتخابية.

كما استعرض الكلالدة خلال اللقاء أهم انجازات الهيئة في الفترة الماضية وخصوصا في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، وتصورات الهيئة للمرحلة القادمة بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية بما فيها القطاع النسائي والجهات ذات العلاقة.

ودار خلال اللقاء نقاش موسع أجابت فيه الهيئة على استفسارات الحضور.