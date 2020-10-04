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“المستقلة للانتخاب” تحيل قضية جديدة إلى المدعي العام

منذ 55 دقيقة
مطرقة قاضي-(تعبيرية)

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عمان-الغد- أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب الى المدعي العام قضية جديدة على أثر رصد الهيئة منشورا على صفحة اخبار احدى الدوائر الانتخابية ويحتوي على شكر لراغب ترشح في نفس الدائرة وصور لعدد من الطرود تحمل كرت راغب الترشح.

حيث قامت الهيئة باستدعاء كل من راغب الترشح ومن قام بالنشر على الصفحة حيث قدما افادتهما وبعد ذلك أحالت الهيئة القضية الى المدعي العام لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة باعتبار ان هذا الفعل جرم بحكم المادة (59/أ/1) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، وتعديله.

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